Europese beurzen gaan voorzichtig uit de startblokken

(ABM FN) De Europese beurzen gaan vrijdag een grofweg vlakke opening tegemoet in afwachting van het Amerikaanse banenrapport.

IG voorziet een openingswinst van 3 punten voor de Duitse DAX, een min van 3 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 5 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn donderdag hoger gesloten.

De aandelenmarkten stegen donderdag dankzij een aanhoudend optimisme over de Amerikaanse arbeidsmarkt, ondanks een tegenvallend ADP banenrapport op woensdag.



"Een rustige kalender in Europa zorg ervoor dat de markt zich concentreert op het banenbeeld in de VS, waar onder andere het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering wordt vrijgegeven", zeiden analisten van IG.



De markt rekent voor vrijdagmiddag, als het officiële rapport wordt gepresenteerd, op een stijging van het aantal banen in augustus met 720.000 banen. Het ADP banenrapport, dat vaak als een indicatie van de kwaliteit van het rapport van vrijdag wordt gezien, stelde echter teleur. Uit de cijfers van loonstrookjesverwerker bleek woensdag dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in augustus is gestegen met slechts 374.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging met 600.000 banen.

"Als gevolg van de ADP-misser zijn er signalen dat het banenrapport van vrijdag misschien tegenvalt", aldus IG.

Op macro-economisch vlak werd donderdag in Europa bekend dat de producentenprijzen in de eurozone op maandbasis met 2,3 procent zijn gestegen. Op jaarbasis namen de prijzen met zelfs 12,1 procent toe.

Bedrijfsnieuws



Philips heeft de desinvestering van de tak Huishoudelijk apparatuur aan Hillhouse Investment afgerond. Het aandeel won ruim 2,0 procent.

JPMorgan Cazenove heeft donderdag het advies voor Unilever verlaagd van Neutraal naar Onderwogen met een koersdoel van 44,00 euro. De analisten zitten met hun ramingen 5 procent onder de voorziene winst per aandeel voor heel 2022, mede door een uit de hand gelopen stijging van de inputkosten, waardoor de marges onder druk staan. Ook heeft Unilever beperkt geïnvesteerd, hetgeen een impact zal hebben op de omzetontwikkeling. Unilever daalde in Amsterdam met 1,7 procent.

Ook AB InBev werd door JPMorgan op de verkooplijst gezet. De zakenbank houdt voor 2022 rekening met de grootste tegenwind op het gebied van grondstofprijzen ooit voor AB InBev, wat door de markt nog wordt onderschat. De bank verlaagde de raming voor de winst per aandeel voor 2022 met 6 procent. Daarmee zit de zakenbank 10 procent onder de consensus. De bierreus verloor in Brussel circa 2,5 procent.

In Frankfurt ging Delivery Hero circa 1,5 procent hoger na een positief rapport van Bank of America. Lufthansa daalde juist 1,5 procent.

In Parijs ging Alstom bijna 3,5 procent in het rood, maar won Pernod Ricard circa 0,8 procent. Woensdag won Pernod ook al bijna 4 procent na de publicatie van cijfers die lieten zien dat de destillateur de coronacrisis achter zich heeft gelaten.

Dankzij de stijgende olieprijs deden olie-aandelen het goed. Royal Dutch Shell won 2,2 procent, net als BP.

Euro STOXX 50 4.232,10 (+0,1%)

STOXX Europe 600 474,60 (+0,3%)

DAX 15.840,59 (+0,1%)

CAC 40 6.763,08 (+0,1%)

FTSE 100 7.163,90 (+0,2%)

SMI 12.432,46 (0,0%)

AEX 793,32 (+0,4%)

BEL 20 4.336,61 (+0,3%)

FTSE MIB 26.233,38 (+0,2%)

IBEX 35 8.981,40 (-0,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het groen, hoewel de openingswinst bescheiden zal zijn.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten.

Aandelen zijn deze week gestegen, terwijl beleggers sterke bedrijfswinsten en lage rentetarieven afwegen tegenover signalen dat het economisch herstel in sommige delen van de wereld vertraagt.

De markt is in afwachting van het Amerikaans banenrapport op vrijdag voor meer aanwijzingen over het mogelijke tijdstip dat de Federal Reserve zou kunnen beginnen met het afbouwen van zijn obligatie-aankopen. De centrale bank heeft aangegeven dat het herstel van de arbeidsmarkt een belangrijke rol speelt bij zijn monetaire beleidsbeslissingen.

"Door de combinatie van een sterk herstel, zeer lage rentetarieven en een piek in accommoderend beleid is sprake van een zeer krachtige mix voor risicovolle activa", zei econoom Bill Papadakis van Lombard Odier. "Als je kijkt naar de alternatieven waarin beleggers hun geld vandaag zouden kunnen inbrengen, zijn aandelen vaak de enige optie voor een iets beter rendement", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gedaald met 14.000 naar 340.000, terwijl de markt rekende op 345.000 aanvragen.

Het tekort op de Amerikaanse handelsbalans is in juli gedaald van 73,2 miljard dollar naar 70,1 miljard dollar.

De arbeidskosten in de Verenigde Staten zijn in het tweede kwartaal van 2021 gestegen, maar de productiviteit liep harder op. De arbeidskosten stegen met 1,3 procent en de arbeidsproductiviteit nam zelfs met 2,1 procent toe.

Orders geplaatst bij Amerikaanse fabrieken zijn in juli gestegen met 0,4 procent, na een stijging met 1,5 procent in de voorgaande maand.

Een oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag 2,0 procent, ofwel 1,40 dollar, hoger op 69,99 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag naast het banenrapport van augustus een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Nikola en Bosch Group hebben een samenwerkingsakkoord getekend. Dit lieten de bedrijven donderdag weten zonder financiële details te melden. Dankzij de samenwerking krijgt Nikola toegang tot technologie van Bosch voor brandstofcelmodules en mag het deze produceren in zijn fabriek in Arizona. Nikola daalde circa 0,5 procent.

De Ierse privacytoezichthouder DPC heeft WhatsApp een boete van 225 miljoen euro opgelegd. Het aandeel van eigenaar Facebook verloor bijna 2,0 procent.

Apple gaat media-apps toestaan om links binnen apps te creëren naar pagina's om in te loggen bij die bedrijven. Zo kunnen bedrijven zoals Spotify en Netflix omzeilen dat Apple een percentage van hun abonnementsgelden pakt. Tot nu toe konden gebruikers van Spotify en vergelijkbare diensten zich alleen abonneren vanuit de App Store van Apple.

De uitrol van Apple's nieuwe MacBook Pro wordt mogelijk uitgesteld vanwege chiptekorten, zo meldde DigiTimes donderdag op basis van bronnen in de sector. Het aandeel steeg circa 0,6 procent.

Intelsat mag zijn schulden herstructureren, waardoor de schuld van 15 miljard dollar halveert. Dat heeft een rechter in Virginia bepaald bij de behandeling van het faillissement van het satellietcommunicatiebedrijf.

Amazon.com gaat wereldwijd 55.000 mensen inhuren, waarvan 40.000 in Amerika, voor zijn onderdelen Webservices, Studios en satellietproject Kuiper. Het aandeel noteerde circa 0,5 procent lager.

Halfgeleider- en softwarebedrijf Broadcom publiceert nabeurs resultaten, net als IT-bedrijf Hewlett Packard Enterprise.

S&P 500 index 4.536,95 (+0,3%)

Dow Jones index 35.443,82 (+0,4%)

Nasdaq Composite 15.331,18 (+0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld, waarbij vooral de winst in Japan opviel. Zowel de Chinese als de Japanse dienstensector kromp in augustus, zo bleek zojuist uit inkoopdata van Markit.

Nikkei 225 29.131,30 (+2,1%)

Shanghai Composite 3.591,53 (-0,2%)

Hang Seng 25.948,28 (-0,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1876. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar ook op 1,1876 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1862 op de borden.

USD/JPY Yen 110,03

EUR/USD Euro 1,1876

EUR/JPY Yen 130,65

MACRO-AGENDA:

