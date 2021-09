Hewlett Packard presteert beter dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Hewlett Packard Enterprise herstelt zijn aandeleninkoopprogramma en presteerde het afgelopen kwartaal beter dan verwacht, gesteund door een door de coronaviruspandemie digitale opleving. Dit bleek donderdag nabeurs na publicatie van de kwartaalcijfers van het concern.

Heweltt Packard boekte het afgelopen kwartaal een winst van 392 miljoen dollar. Per aandeel steeg de winst naar 0,29 dollar, tegenover 0,01 dollar per aandeel in dezelfde periode een jaar eerder. Op aangepaste basis bedroeg de winst 0,47 dollar per aandeel.

De omzet steeg tot 6,9 miljard dollar, in vergelijking met 6,8 miljard dollar in dezelfde periode vorige jaar.

Volgens FactSet overtroffen de resultaten de prognoses van het bedrijf zelf en van analisten.

"We hebben een zeer indrukwekkende prestatie geleverd in het derde kwartaal, gekenmerkt door een sterke ordergroei, hogere marges en een recordvrije kasstroom", zei CEO Antonio Neri. "De gevolgen van de pandemie blijven de [digitale] verschuiving die we jaren geleden voorspelden", voegde hij toe.

Het bedrijf kondigde aan voor 250 miljoen dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen in het vierde kwartaal.

Outlook

Hewlett Packard verhoogde de winstverwachting voor het hele boekjaar. Het concern voorziet een aangepaste winst per aandeel van 1,88 tot 1,96 dollar per aandeel, waar eerder nog werd uitgegaan van op 1,82 tot 1,94 dollar per aandeel.

Het bedrijf rekent voor het hele boekjaar op een vrije kasstroom van 1,5 tot 1,7 miljard dollar. Deze werd eerder geraamd op 1,2 miljard tot 1,5 miljard dollar.

Het aandeel Hewlett Packard noteerde in de elektronische handel nabeurs 0,7 procent lager.