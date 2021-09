Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 474,60 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,1 procent op 15.840,59 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,1 procent op 6.763,08 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent hoger op 7.163,90 punten.

De aandelenmarkten stegen donderdag dankzij een aanhoudend optimisme over de Amerikaanse arbeidsmarkt, ondanks een tegenvallend ADP banenrapport op woensdag.



"Een rustige kalender in Europa zorg ervoor dat de markt zich concentreert op het banenbeeld in de VS, waar onder andere het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering wordt vrijgegeven", zeiden analisten van IG.



De markt rekent voor vrijdagmiddag, als het officiële rapport wordt gepresenteerd, op een stijging van het aantal banen in augustus met 720.000 banen. Het ADP banenrapport, dat vaak als een indicatie van de kwaliteit van het rapport van vrijdag wordt gezien, stelde echter teleur. Uit de cijfers van loonstrookjesverwerker bleek woensdag dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in augustus is gestegen met slechts 374.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging met 600.000 banen.

"Als gevolg van de ADP-misser zijn er signalen dat het banenrapport van vrijdag misschien tegenvalt", aldus IG.

Op macro-economisch vlak werd donderdag in Europa bekend dat de producentenprijzen in de eurozone op maandbasis met 2,3 procent zijn gestegen. Op jaarbasis namen de prijzen met zelfs 12,1 procent toe.

De euro/dollar noteerde op 1,1862. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1838 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1837 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 2,7 procent hoger.

Bedrijfsnieuws



Philips heeft de desinvestering van de tak Huishoudelijk apparatuur aan Hillhouse Investment afgerond. Het aandeel won ruim 2,0 procent.

JPMorgan Cazenove heeft donderdag het advies voor Unilever verlaagd van Neutraal naar Onderwogen met een koersdoel van 44,00 euro. De analisten zitten met hun ramingen 5 procent onder de voorziene winst per aandeel voor heel 2022, mede door een uit de hand gelopen stijging van de inputkosten, waardoor de marges onder druk staan. Ook heeft Unilever beperkt geïnvesteerd, hetgeen een impact zal hebben op de omzetontwikkeling. Unilever daalde in Amsterdam met 1,7 procent.

Ook AB InBev werd door JPMorgan op de verkooplijst gezet. De zakenbank houdt voor 2022 rekening met de grootste tegenwind op het gebied van grondstofprijzen ooit voor AB InBev, wat door de markt nog wordt onderschat. De bank verlaagde de raming voor de winst per aandeel voor 2022 met 6 procent. Daarmee zit de zakenbank 10 procent onder de consensus. De bierreus verloor in Brussel circa 2,5 procent.

In Frankfurt ging Delivery Hero circa 1,5 procent hoger na een positief rapport van Bank of America. Lufthansa daalde juist 1,5 procent.

In Parijs ging Alstom bijna 3,5 procent in het rood, maar won Pernod Ricard circa 0,8 procent. Woensdag won Pernod ook al bijna 4 procent na de publicatie van cijfers die lieten zien dat de destillateur de coronacrisis achter zich heeft gelaten.

Dankzij de stijgende olieprijs deden olie-aandelen het goed. Royal Dutch Shell won 2,2 procent, net als BP.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent hoger op 4.541,67 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent en ook technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,4 procent in het groen.