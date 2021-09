AEX nipt hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met winst gesloten, in aanloop naar het Amerikaanse banenrapport vrijdagmiddag.



De AEX index steeg 0,4 procent tot 793,32 punten, terwijl de AMX een winst van 0,2 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,3 procent. Investment manager Simon Wiersma van ING merkt op dat de stemming er op de wereldwijde beurzen goed inzit, ondanks alle onzekerheden rond het coronavirus en het beleid van centrale banken. "Beleggers zijn ervan overtuigd dat we geen nieuwe, strenge lockdowns krijgen en de centrale banken de geldkraan niet snel dicht zullen draaien", zei hij. Op macro-economisch vlak werd donderdag in Europa bekend dat de producentenprijzen in de eurozone op maandbasis met 2,3 procent zijn gestegen. Op jaarbasis namen de prijzen met zelfs 12,1 procent toe. Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gedaald met 14.000 naar 340.000, terwijl de markt rekende op 345.000 aanvragen. Het tekort op de Amerikaanse handelsbalans daalde in juli van 73,2 miljard dollar naar 70,1 miljard dollar. Orders geplaatst bij Amerikaanse fabrieken zijn in juli wel gestegen, met 0,4 procent, na een stijging met 1,5 procent in de voorgaande maand. De euro/dollar noteerde op 1,1862. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1838 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1837 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 2,7 procent hoger. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 16 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Royal Dutch Shell met een winst van 2,2 procent, gevolgd door Philips en Signify met winsten van respectievelijk 2,1 procent en 1,6 procent. Shell profiteerde van de oplopende olieprijs en Philips meldde donderdag de desinvestering van de tak Huishoudelijk apparatuur aan Hillhouse Investment afgerond te hebben. Besi verloor daarentegen 2,0 procent en was daarmee de sterkste daler onder de hoofdfondsen. Berenberg verlaagde het advies voor Besi van Kopen naar Houden, maar met een onveranderd koersdoel van 76,00 euro. Unilever, net als Shell een zwaargewicht in de index, verloor 1,7 procent, nadat JPMorgan Cazenove het aandeel op de verkooplijst zette. Analisten van de Amerikaanse zakenbank zien het aandeel dit jaar ondermaats presteren. In de AMX ging Fugro aan kop met een winst van 2,9 procent. Galapagos steeg 1,9 procent en AMG won 1,7 procent. Alfen verloor 2,1 procent, Aperam daalde 1,7 procent en Eurocommercial noteerde 1,0 procent lager. In de AScX deed Accell het goed met een winst van 1,8 procent. Accell kan flink profiteren van de populariteit van de bakfiets, meent Kepler Cheuvreux.



Van Lanschot was met een winst van 1,8 procent een goede tweede. Sif verloor echter 2,2 procent en TomTom daalde 1,4 procent. CM.com daalde 5,9 procent. Het bedrijf haalde met succes 100 miljoen euro op met de uitgifte van converteerbare leningen. Verder meldde CM.com ook dat de twee oprichters Jeroen van Glabbeek en Gilbert Gooijers 250.000 aandelen hebben verkocht. Deze aandelen werden verkocht voor 41,00 euro per aandeel. Ajax won 1,7 procent. De Duitse zakenbank Berenberg volgt de Amsterdamse voetbalclub met een koopadvies en een koersdoel van 20,00 euro. Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent hoger op 4.541,67 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,4 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

