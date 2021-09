Nikola neemt technologie van Bosch af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Nikola

(ABM FN-Dow Jones) Nikola en Bosch Group hebben een samenwerkingsakkoord getekend. Dit lieten de bedrijven donderdag weten zonder financiële details te melden. Dankzij de samenwerking krijgt Nikola toegang tot technologie van Bosch voor brandstofcelmodules en mag het deze produceren in zijn fabriek in Arizona. Ook zullen de twee bedrijven samenwerken in het ontwikkelen van nieuwe modules. De samenwerking moet kostenvoordelen opleveren en de prestaties van de trucks van Nikola verbeteren. Bron: ABM Financial News

