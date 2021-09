Futures VS wijzen voorzichtig omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een vlakke tot licht hogere opening tegemoet, in afwachting van cijfers over de arbeidsmarkt en handelsbalans, die indicaties kunnen geven van het economisch herstel. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,1 procent in het groen. De aandelenmarkten gingen deze week voorzichtig verder omhoog, terwijl beleggers lage rentes afwogen tegen signalen dat de groei in sommige delen van de wereld vertraagt. Beleggers wachten op het Amerikaanse banenrapport van vrijdag, om beter te kunnen inschatten hoe snel de Federal Reserve zijn obligatie-opkopen zal gaan terugschroeven. "De combinatie van sterk economisch herstel, zeer lage rente en wat misschien de piek is van accomoderend monetair beleid: samen is dit een zeer sterke mix voor risicovolle beleggingen", zei Bill Papdakis van Lombard Odier. De meeste andere beleggingen leveren bij deze rentes niets op. De wekelijkse nieuwe aanvragen voor werkloosheidsuitkering blijven naar verwachting dichtbij het laagste niveaus sinds de pandemie. De Amerikaanse handelsbalans is waarschijnlijk gekrompen. "In dit klimaat is slecht nieuws in zekere zin goed nieuws", zei Olivier Marciot van Unigestion. "Als het macro-beeld verslechtert, hopen beleggers dat de centrale banken langer blijven stimuleren." De olieprijs steeg donderdag licht. Een oktoberfuture West Texas Intermediate steeg 0,6 procent tot 69,03 dollar. Brent-olie voor november werd 0,7 procent duurder op 72,07 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1850. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,1840 op de borden. De daling van de dollar na een zwak banencijfer van ADP woensdag laat zien dat de munt gevoelig is voor de arbeidsmarkt, zodat het banenrapport van vrijdag voor grote bewegingen kan zorgen, stelde ING. Bedrijfsnieuws Apple gaat media-apps toestaan om links binnen apps te creëren naar pagina's om in te loggen bij die bedrijven. Zo kunnen bedrijven zoals Spotify en Netflix omzeilen dat Apple een percentage van hun abonnementsgelden pakt. Tot nu toe konden gebruikers van Spotify en vergelijkbare diensten zich alleen abonneren vanuit de App Store van Apple. De uitrol van Apple's nieuwe MacBook Pro wordt mogelijk uitgesteld vanwege chiptekorten, zo meldde DigiTimes donderdag op basis van bronnen in de sector. Intelsat mag zijn schulden herstructureren, waardoor de schuld van 15 miljard dollar halveert. Dat heeft een rechter in Virginia bepaald bij de behandeling van het faillissement van het satellietcommunicatiebedrijf.



Amazon.com gaat wereldwijd 55.000 mensen inhuren, waarvan 40.000 in Amerika, voor zijn onderdelen Webservices, Studios en satellietproject Kuiper. Halfgeleider- en softwarebedrijf Broadcom publiceert nabeurt resultaten, net als IT-bedrijf Hewlett Packard Enterprise.

Slotstanden De Amerikaanse beurzen eindigden woensdag verdeeld. De S&P 500 index sloot vlak op 4.524,09 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,1 procent inleverde op 35.312,53 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 15.309,38 punten. Bron: ABM Financial News

