OESO ziet inflatie stijgen

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in de OESO-regio is in juli toegenomen. Dit bleek donderdag uit cijfers van OESO.

De inflatie steeg van 4,0 procent in juni naar 4,2 procent in juli.

In de eurozone blijft de inflatie aanzienlijk lager dan in de andere OESO landen, zoals in de Verenigde Staten. In de VS stijgen de consumentenprijzen met 5,4 procent, waar dat in de eurozone 2,2 procent is.

OESO liet weten dat de energieprijzen in de OESO-landen in juli harder stegen dan in juni. In juli ging het liefst om een toename met 17,4 procent. En ook de voedselprijzen stegen, maar met 3,1 procent wel minder hard.

De kerninflatie, dat wil zeggen zonder energie en voeding, stelde OESO voor juli vast op 3,1 procent.