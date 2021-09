'Vertrouwen in Delivery Hero stijgt'

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America krijgt steeds meer vertrouwen in Delivery Hero en verhoogde het koersdoel daarom met 10 euro naar 185,00 euro met een herhaling van het koopadvies.

De omzetvooruitzichten worden steeds positiever, aldus de analisten, en in de rest van dit jaar zal de maaltijdbezorger positief verrassen, denkt de Amerikaanse bank.

Minder te spreken is de bank over de investering van Delivery Hero in een belang van ruim 5 procent in Deliveroo en geruchten dat het ook honderden miljoenen wil steken in boodschappenbezorger Gorillas. "Dit maakt de beleggingscasus alleen maar complexer", aldus de analisten, en het zet druk op de oorlogskas van Delivery Hero. Wel merkte Bank of America op dat Delivery Hero in het verleden vaak succesvol was met investeringen.

Tot slot benadrukte Bank of America nog dat Prosus het belang in Delivery Hero verhoogde met 2,5 procent naar 27,5 procent. Prosus gaf aan dat het aandeel "aantrekkelijk gewaardeerd is|.

Het aandeel Delivery Hero noteerde donderdagmiddag in Frankfurt 2,4 procent hoger op 133,40 euro.