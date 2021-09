Groene Europese beurzen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag rond het middaguur hoger. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 474,23 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,1 procent op 15.833,10 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,1 procent op 6.766,74 punten. De Britse FTSE 100 noteerde vlak op 7.143,67 punten. "De Europese beurzen blijven de weg omhoog vinden in afwachting van het belangrijke banenrapport vanuit de Verenigde Staten op vrijdag", aldus analisten van Deutsche Bank. Op macro-economisch vlak is het vandaag een rustige handelsdag. "Daardoor richten beleggers zich vooral op de vrijgave van de wekelijkse steunaanvragen en de fabrieksorders", aldus analisten van IG. De steunaanvragen geven wellicht een idee van wat er vrijdag van het banenrapport kan worden verwacht. Het banenrapport van ADP was woensdagmiddag een duidelijke tegenvaller. Het aantal banen steeg in augustus met 374.000. De markt rekende vooraf echter op een toename met 600.000 banen. "Maar dat zegt niet alles, want vorige maand wees ADP ook op slechte cijfers, maar waren de echte cijfers wel goed", aldus IG. Bovendien kwamen de cijfers van ADP in de afgelopen maanden wel vaker significant onder de verwachtingen uit, merkte ook Deutsche Bank op. "Beleggers leken dan ook niet van hun stuk gebracht na de ADP-cijfers van gisteren", aldus de Duitse bank. Ook andere recente macrocijfers waren volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets teleurstellend. Als gevolg zijn de beurzen de maand september terughoudend gestart. Vooral de laatste cijfers uit China stellen teleur. "De zorgen nemen toe dat de groeivertraging zal aanhouden in het land", aldus Hewson. Daartegenover lijken de industriecijfers uit Spanje, Italië, Frankrijk en Duitsland nog steeds "redelijk solide". Het muntpaar euro/dollar koerste op 1,1852. De olieprijzen stegen met 0,3 procent. Bedrijfsnieuws Philips heeft de desinvestering van de tak Huishoudelijk apparatuur aan Hillhouse Investment afgerond. Het aandeel won 1,6 procent. JPMorgan Cazenove heeft donderdag het advies voor Unilever verlaagd van Neutraal naar Onderwogen met een koersdoel van 44,00 euro. De analisten zitten met hun ramingen 5 procent onder de voorziene winst per aandeel voor heel 2022, mede door een uit de hand gelopen stijging van de inputkosten, waardoor de marges onder druk staan. Ook heeft Unilever beperkt geïnvesteerd, hetgeen een impact zal hebben op de omzetontwikkeling. Unilever daalde in Amsterdam met 2,1 procent. Ook AB InBev werd door JPMorgan op de verkooplijst gezet. De zakenbank houdt voor 2022 rekening met de grootste tegenwind op het gebied van grondstofprijzen ooit voor AB InBev, wat door de markt nog wordt onderschat. De bank verlaagde de raming voor de winst per aandeel voor 2022 met 6 procent. Daarmee zit de zakenbank 10 procent onder de consensus. De bierreus verloor in Brussel 2,3 procent. In Frankfurt ging Delivery Hero 3,0 procent hoger na een positief rapport van Bank of America. Lufthansa daalde juist 1,6 procent. In Parijs ging Alstom 2,3 procent in het rood, maar won Pernod Ricard 1,4 procent. Woensdag won Pernod ook al bijna 4 procent na de publicatie van cijfers die lieten zien dat de destillateur de coronacrisis achter zich heeft gelaten. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet. De Amerikaanse beurzen hebben woensdag grofweg een pas op de plaats gemaakt, waarmee de aandelenmarkten een deel van de winsten inleverden richting het einde van de handelsdag. De toonaangevende S&P 500 index sloot vlak op 4.524,09 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,1 procent inleverde op 35.312,53 punten. Techbeurs Nasdaq trok met 0,3 procent aan tot 15.309,38 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.