'Bakfietsen mooie groeikans voor Accell'

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) Accell Group kan flink profiteren van de populariteit van de bakfiets. Tot die conclusie kwam analist Karel Zoete van Kepler Cheuvreux. De markt voor bakfietsen groeit met 40 tot 50 procent per jaar, en Accell is goed gepositioneerd om hier goed van te profiteren, denkt Zoete. Alleen Accell, Pon en het Duitse Riese & Muller verkopen meer dan 15.000 bakfietsen per jaar. De analist verwacht dat 10 procent van de groepsomzet van Accell spoedig afkomstig is van de 'cargo bikes'. Daarbij zijn de winstmarges in dit segment ook nog eens bovengemiddeld, benadrukt Zoete. Kepler Cheuvreux herhaalde donderdag het koopadvies voor Accell. Sinds Zoete het aandeel in maart op de kooplijst zette, steeg de koers met ruim 60 procent, maar de afgelopen maanden stokte de koersstijging. Zoete denkt echter dat de koers nog veel hoger kan en hanteert een koersdoel van 47 euro. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, waar nog maar weinig mensen op een bakfiets rijden, stijgt de vraag hard, volgens Zoete. Deze markten kunnen over een paar jaar tot wel 15 keer zo groot zijn, denkt hij. Het aandeel Accell stijgt donderdag 1,3 procent naar 41,45 euro. Bron: ABM Financial News

