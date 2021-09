Beursupdate: AEX nipt in het groen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,1 procent op 790,86 punten. "De stemming op de wereldwijde beurzen zit er goed in, ondanks alle onzekerheden rond het coronavirus en het beleid van centrale banken", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Beleggers zijn ervan overtuigd dat we geen nieuwe, strenge lockdowns krijgen en de centrale banken de geldkraan niet snel dicht zullen draaien." Wiersma wees er op dat in China zelfs meer stimulering wordt verwacht om de economie een duw in de rug te geven. "Het is een perfecte omgeving voor aandelen. De economische groei heeft weliswaar gepiekt, maar is nog wel bovengemiddeld en de rentes zullen vooralsnog niet heel snel oplopen", aldus Wiersma. "Zolang de winstgroei van bedrijven niet stokt, zijn de verhalen over een naderende beurscrash wel erg prematuur." Toch spreekt marktanalist Michael Hewson van CMC Markets van een wat terughoudende start van de maand september. Volgens de analist heeft dit te maken met enkele teleurstellende macrocijfers. Vooral de laatste cijfers uit China stellen teleur. "De zorgen nemen toe dat de groeivertraging zal aanhouden in het land", aldus Hewson. Daartegenover lijken de industriecijfers uit Spanje, Italië, Frankrijk en Duitsland nog steeds "redelijk solide". Het muntpaar euro/dollar koerste op 1,1847. De olieprijzen stegen met 0,2 procent. Op macro-economisch vlak is het vandaag een rustige handelsdag. Beleggers hebben nog wel oog voor de vrijgave van de wekelijkse steunaanvragen. Dit cijfer kan een vingerwijzing zijn voor het banenrapport over augustus, dat morgen wordt vrijgegeven en dat door de Federal Reserve nauwkeurig zal worden bestudeerd. Het banenrapport van ADP was woensdagmiddag een duidelijke tegenvaller. Het aantal banen steeg in augustus met 374.000. De markt rekende vooraf echter op een toename met 600.000 banen. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won Philips 1,5 procent. Philips rondde de desinvestering van de tak Huishoudelijk apparatuur aan Hillhouse Investment af. Besi was een dissonant met een verlies van 1,3 procent op 78,86 euro. Berenberg verlaagde het advies voor Besi van Kopen naar Houden, maar met een onveranderd koersdoel van 76,00 euro. Unilever verloor 2,4 procent, nadat JPMorgan Cazenove het aandeel op de verkooplijst zette. In de AMX won OCI 1,8 procent en Galapagos 1,9 procent. Alfen verloor juist 1,8 procent. In de AScX verloor CM.com 7,3 procent. Het bedrijf haalde met succes 100 miljoen euro op met de uitgifte van converteerbare leningen. Ajax klom daarnaast 1,0 procent naar 14,70 euro. De Duitse zakenbank Berenberg startte tot met het volgen van de Amsterdamse voetbalclub met een koopadvies en een koersdoel van 20,00 euro. Bron: ABM Financial News

