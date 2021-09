Beursblik: ING verhoogt koersdoel WDP stevig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: WDP

(ABM FN) ING heeft het koersdoel voor WDP verhoogd van 33,50 naar 44,00 euro, met behoud van het koopadvies. Dat stelde de bank donderdag in een rapport. De logistieke vastgoedmarkt blijft profiteren van e-commerce en de behoefte aan een moderne en solide aanvoerketen en WDP heeft volgens ING de juiste fundamenten om alle kansen te benutten van deze groei. Zo is de schuld relatief laag, ligt er een investeringsplan van 2 miljard euro en beschikt WDP over een "uitstekend" track record. Daarbij is de leegstand bij WDP erg laag en kan de concurrentie tussen potentiële huurders in hun zoektocht naar goede locaties leiden tot hogere huren. ING verhoogde de verwachtingen voor de winst per aandeel WDP in 2021 met 4,5 procent en voor 2022 met zelfs 7,7 procent. Het aandeel WDP stond donderdag een half procent hoger op 39,02 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.