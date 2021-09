Vlakke start Damrak voorzien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een neutrale opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen krap een uur voor de de beursgong op een verlies van 0,1 procent. Woensdag koerste de AEX op slotbasis nog met een bescheiden winst van 0,3 procent naar een recordstand van 790,00 punten. Over een brede linie noteerden de Europese beurzen woensdag licht hoger, waarbij alle sectoren hun steentje bijdroegen. Volgens beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management zijn de aandelenmarkten hard toe aan een gezonde correctie, maar beleggers kunnen nergens naar toe met hun geld. Door het lage rentebeleid van centrale banken wereldwijd zijn alternatieven voor aandelen schaars. Tegelijkertijd wordt door het opkopen van obligaties de geldhoeveelheid juist verruimd, waarvan een deel weer zijn weg vindt richting aandelen. Beleggers worden daardoor geconfronteerd met relatief kalme aandelenmarkten die vrij geleidelijk stijgen. In oktober vorig jaar liet de Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 voor het laatst een correctie zien van meer dan 5 procent. Analisten van Credit Suisse spraken woensdag zelfs van een “meedogenloze lage volatiliteit in Amerikaanse aandelen”, die de aanhoudende en breed gedragen stijging van de indices blijft ondersteunen. Sommige analisten voorzien echter dat de volatiliteit snel kan terugkeren nu de Federal Reserve heeft aangekondigd later dit jaar zijn verruimende beleid terug te willen schroeven. "September kan een behoorlijk uitdagende maand zijn voor risicovolle activa", waarschuwde Suzanne Hutchins van Newton Investment Management. "De markten staan over de hele linie vrij hoog en de waarderingen zijn ook behoorlijk hoog", zei ze. Andere risico's zijn China's pogingen om de macht van technologiebedrijven aan te pakken en de Duitse verkiezingen in september, aldus Hutchins. "Tegelijk staat er veel kapitaal langs de zijlijn dat zijn weg naar de beurs zal vinden en dat zal de koersen steunen." Woensdag bleef Wall Street in ieder geval dicht bij huis met een vlak slot voor de S&P 500 en een bescheiden winst voor techbeurs Nasdaq. In Azië laten de aandelenmarkten vanochtend een verdeeld beeld zien. Sydney en Seoel noteren bijna een procent lager, terwijl Tokio en de Chinese beurzen wel licht in het groen noteren. In Australië werd bekend dat het handelsoverschot in juli met meer dan 12 miljard dollar op een record is uitgekomen. Het snelle herstel van de Aziatische economieën leidt tot een flink aantrekkende vraag naar Australische grondstoffen, zoals ijzererts, kolen en vloeibaar aardgas. De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend een half procent lager na een vlak slot woensdagavond in New York op 68,59 dollar per vat. Op macro-economisch vlak is het vandaag een rustige handelsdag. Beleggers hebben nog wel oog voor de vrijgave van de wekelijkse steunaanvragen. Dit cijfer kan een vingerwijzing zijn voor het banenrapport over augustus, dat morgen wordt vrijgegeven en dat door de Federal Reserve nauwkeurig zal worden bestudeerd. Het banenrapport van ADP was woensdagmiddag een duidelijke tegenvaller. Het aantal banen steeg in augustus met 374.000. De markt rekende vooraf echter op een toename met 600.000 banen. Bedrijfsnieuws Beter Bed komt met een abonnementsmodel voor klanten die liever maandelijks betalen voor een boxspring. CM.com haalde met succes 100 miljoen euro op met de uitgifte van converteerbare leningen. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een rapport van JPMorgan Cazenove, waarin het advies voor indexzwaargewicht Unilever werd verlaagd van Neutraal naar Onderwogen. Berenberg verlaagde het advies voor BE Semiconductor Industries van Kopen naar Houden, maar met een onveranderd koersdoel van 76,00 euro. Daarentegen verhoogde Berenberg de koersdoelen voor Boskalis en Basic-Fit naar respectievelijk 30,00 en 38,00 euro. Berenberg startte tot slot nog met het volgen van Ajax met een koopadvies en een koersdoel van 20,00 euro. Het aandeel Ajax sloot woensdag op 14,55 euro. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index sloot woensdag vlak op 4.524,09 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,1 procent inleverde op 35.312,53 punten. Techbeurs Nasdaq trok met 0,3 procent aan tot 15.309,38 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.