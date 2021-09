Beursblik: Berenberg plakt koopadvies op Ajax Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg is donderdag gestart met het volgen van Ajax met een koopadvies en koersdoel van 20,00 euro. Volgens analist Trion Reid heeft de Amsterdamse voetbalclub een lang en succesvol verleden van jonge, getalenteerde voetballers opleiden en doorverkopen. De coronacrisis gooide volgens Berenberg roet in het eten, maar de balans blijft sterk en het voortbestaan van de club is niet in gevaar gekomen. "Nu de pandemie naar de achtergrond verschuift, verwachten we dat de populariteit van voetbal weer opleeft en dat de strategie [van Ajax] uiteindelijk weer vruchten afwerpt", aldus Reid. Berenberg verwacht dat Ajax in 2022 weer winstgevend zal zijn, wanneer de directe gevolgen van de coronacrisis niet langer wegen op de operationele prestaties van de club. In de tussentijd laten onafhankelijke cijfers zien dat de marktwaarde van het team van Ajax nog altijd hoger ligt dan de marktkapitalisatie van de voetbalonderneming, aldus de analist. Het aandeel Ajax sloot woensdag op 14,55 euro. Bron: ABM Financial News

