Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 37 punten voor de Duitse DAX, een min van 3 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 5 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten, ondanks de onzekerheid over de deltavariant van het coronavirus.

De aandelenbeurzen wereldwijd hebben een sterke zomerperiode achter de rug, geholpen door de optimistische verwachtingen over het economische herstel en aantrekkende winsten voor bedrijven. Beleggers lijken er vertrouwen in te hebben dat de aandelenmarkten verder kunnen stijgen. Desondanks waarschuwen diverse analisten dat de beurzen vermoedelijk een volatiele herfst tegemoet gaan, mede door het afbouwen van stimuleringsmaatregelen door de Federal Reserve.

"September kan een vrij uitdagende maand worden voor risicovolle activa", aldus Suzanne Hutchins van Newton Investment Management. "De beurzen staan op recordniveaus en de waarderingen zijn aardig opgelopen", zo stelde Hutchins.

Woensdag waarschuwde zelfs de Europese beurswaakhond ESMA voor het toenemende risico van een marktcorrectie. In een rapport werd gewezen op de aanhoudende stijging van de waarderingen in alle activaklassen. Dit gebeurt terwijl de economie ongelijkmatig herstelt en de rentes laag zijn. Daarbij neemt de risicobereidheid van beleggers verder toe.

Veel zal volgens de toezichthouder afhangen van het monetaire beleid van de centrale banken en het beleid van de overheden. Daarbij is van belang hoe het economische herstel vordert en hoe de inflatievooruitzichten zich ontwikkelen.

Ook het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames zal nauwlettend in de gaten worden gehouden. Marktvolgers zeggen dat de deltavariant mogelijk voor tegenwind voor aandelen kan zorgen, vooral als de consumentenbestedingen teruglopen of als er nieuwe beperkingen worden opgelegd die het economisch herstel kunnen drukken.

In dat licht kwam er geen bemoedigend cijfer uit Duitsland, waar de detailhandelsverkopen in juli hard gedaald zijn. Op maandbasis namen deze met 5,1 procent af. Op jaarbasis was sprake van een daling van 0,3 procent. Een flinke tegenvaller, menen analisten van ING.

Toch laten beleggers zich vandaag niet kennen. "Het marktsentiment zit halverwege de week in de lift, terwijl de belangstelling van beleggers voor risicovollere activa hoog blijft, ondanks de recente agressieve stap van Europese monetaire beleidsmakers. De meeste marktparticipanten hebben vertrouwen in de heropening van economieën, evenals het wereldwijde herstel als geheel", zei marktanalist Pierre Veyret van ActivTrades.

Op macro-economisch vlak kreeg de markt een reeks inkoopmanagersindices te verwerken voor de industrie. De industrie in de eurozone is in augustus blijven groeien, maar wel in een lager tempo. De index daalde van 62,6 naar 61,4. Ook in Duitsland was sprake van een vertraging van de groei, evenals in Frankrijk, terwijl in Italië en Spanje de groei aantrok. In het Verenigd Koninkrijk was in augustus sprake van een lichte vertraging van de groei.

De werkloosheid in de eurozone is in juli gedaald van 7,8 procent naar 7,6 procent.

Bedrijfsnieuws

Pernod Ricard heeft zich naar eigen zeggen heel goed hersteld van de coronacrisis. De jaaromzet steeg autonoom met 9,7 procent naar ruim 8,8 miljard euro. De destillateur verwacht dat het momentum de komende periode aanhoudt. Het aandeel sloot 3,7 procent hoger.

Agache Group van de Franse miljardair Bernard Arnault heeft besloten om zijn laatste belang in de supermarktketen Carrefour te verkopen. Het aandeel verloor in Parijs circa 5,5 procent.

In Frankfurt ging Delivery Hero met een winst van circa 6,2 procent aan kop. Prosus zal nog eens een belang van 2,5 procent in Delivery Hero nemen, zo werd vanmiddag bekend. Prosus zegt niet van plan te zijn om zijn belang tot boven de 30 procent uit te breiden. Sectorgenoot Just Eat Takeaway won in Amsterdam zelfs 7,0 procent. In Londen ging Deliveroo 3,2 procent in het groen.



Philips heeft toestemming gekregen van de Amerikaanse FDA voor reparatie van de eerste generatie DreamStations. Philips riep in juni ademhalingsondersteunende apparaten terug, omdat het schuim dat wordt gebruikt om het geluid van de machines te dempen kan verslechteren en kleine deeltjes kan uitstoten die de luchtwegen irriteren. Het aandeel won 0,8 procent.

Euro STOXX 50 4.227,27 (+0,7%)

STOXX Europe 600 473,12 (+0,5%)

DAX 15.824,29 (-0,1%)

CAC 40 6.758,69 (+1,2%)

FTSE 100 7.149,84 (+0,4%)

SMI 12.432,79 (+0,2%)

AEX 790,00 (+0,3%)

BEL 20 4.322,24 (+0,3%)

FTSE MIB 26.181,66 (+0,7%)

IBEX 35 8.991,50 (+1,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het rood.

De Amerikaanse beurzen hebben woensdag grofweg een pas op de plaats gemaakt, waarmee de aandelenmarkten een deel van de winsten inleverden richting het einde van de handelsdag.

Daarmee hervatten de Amerikaanse aandelenmarkten de opwaartse trend na het licht lagere slot van dinsdag. Alle drie de indices sloten de maand augustus af met winst. De S&P500 sloot met 2,9 procent maandwinst en de Nasdaq zelfs met 4 procent.

De S&P 500 is sinds oktober niet met meer dan vijf procent gedaald en zette dit jaar al vijftig keer een recordstand in de boeken. "Iedere keer als er een terugval is op de beurs van één of twee procent, dan stappen beleggers direct in op de dip", aldus managing director Adam Phillips, a managing director van Wealth Advisors.

Sommige beleggers waarschuwen echter dat de markt in de herfst volatieler zal worden, wijzend op onder meer krappere stimuleringsprogramma's.

Andere risico's zijn China's pogingen om de macht van technologiebedrijven aan te pakken en de Duitse verkiezingen in september, aldus Hutchins. "Tegelijk staat er veel kapitaal langs de zijlijn dat zijn weg naar de beurs zal vinden en dat zal de koersen steunen."

Het zwaartepunt ligt deze week bij het Amerikaans banenrapport op vrijdag. Het ADP banenrapport, dat later vandaag verschijnt, wordt gezien als een indicatie voor vrijdag. Uit een onderzoek van The Wall Street Journal blijkt dat economen voor augustus een stijging van 720.000 banen verwachten.

Uit de cijfers van loonstrookjesverwerker ADP bleek woensdag dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in augustus is gestegen met 374.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging met 600.000 banen.

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs verder bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 2,4 procent. Een tweetal inkoopmanagersindices schetsten een verdeeld beeld. ISM rapporteerde een groeiversnelling van de industrie in augustus, terwijl volgens Markit juist sprake was van een groeivertraging.

De euro/dollar noteerde op 1,1840. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1808 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1807 op de borden.

De olieprijs is woensdag nipt hoger gesloten, nadat OPEC+ vasthield aan de plannen om de olieproductie iedere maand geleidelijk op te voeren. De oktober-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,1 procent hoger op 68,59 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Concreet betekent dit dat er per maand 400.000 vaten olie extra op de markt komen tegen het einde van 2022. Analisten zijn van mening dat de markt deze extra vaten olie met gemak zullen verteren, waardoor de wereldwijde voorraden relatief beperkt blijven tot het einde van het jaar. Dit zou de olieprijzen in de kaart blijven spelen.

Bedrijfsnieuws

Nio verwacht in het derde kwartaal minder auto’s te kunnen afleveren dan eerder voorzien door verstoringen in de aanvoerketen. De Chinese fabrikant van elektrische auto’s, met een notering op de NYSE, daalde met circa een half procent.

Walmart gaat boodschappen bezorgen in delen van New York City. Het aandeel daalde met enkele tienden van een procent.

Piloten van Southwest Airlines hebben de luchtvaartmaatschappij aangeklaagd en stellen dat het bedrijf eenzijdige wijzigingen heeft aangebracht in de arbeidsvoorbeidsvoorwaarden, waaronder het niet doorbetalen van salarissen tijdens quarantaines. Het aandeel verloor circa een half procent.

Sequential Brands Group heeft faillissement aangevraagd en is van plan alle bezittingen te verkopen. Het aandeel werd vijftig procent meer waard.

Vier Congresleden van de Democraten vragen om te onderzoeken of een vermeende afspraak over digitale reclame tussen Google en Facebook uit 2018 in strijd was met de mededingingsregels. Dat meldde The Verge woensdag. Google-moeder Alphabet trok met enkele tienden van een procent aan, terwijl het aandeel Facebook krap een procent won.

Campbell Soup heeft in het afgelopen kwartaal een hogere winst geboekt ondanks een lagere omzet en presteerde beter dan analisten hadden verwacht. Verder meldde het bedrijf voor 500 miljoen dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen. Het aandeel steeg met twee procent.

De Amerikaanse toezichthouder FDA waarschuwt dat Rinvoq, een medicijn van AbbVie tegen artritis, een verhoogd risico vormt op bloedproppen en zelfs overlijden. Al eerder liet de FDA zich kritisch uit over het medicijn. Het aandeel AbbVie maakte een koersval van ongeveer zeven procent.

S&P 500 index 4.524,09 (+0,0%)

Dow Jones index 35.312,53 (-0,1%)

Nasdaq Composite 15.309,38 (+0,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag in het groen.

Nikkei 225 28.518,47 (+0,2%)

Shanghai Composite 3.586,65 (+0,6%)

Hang Seng 26.047,95 (+0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1835. Bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1854 op de borden.

USD/JPY Yen 110,02

EUR/USD Euro 1,1835

EUR/JPY Yen 130,19

MACRO-AGENDA:

11:00 Producentenprijzen - Juli (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans - Juli (VS)

14:30 Arbeidsproductiviteit en kosten - Tweede kwartaal def. (VS)

16:00 Fabrieksorders - JUli (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Broadcom - Cijfers derde kwartaal (VS)