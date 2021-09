Olieprijs stijgt nipt

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is woensdag nipt hoger gesloten, nadat OPEC+ vasthield aan de plannen om de olieproductie iedere maand geleidelijk op te voeren.

De oktober-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,1 procent hoger op 68,59 dollar op de New York Mercantile Exchange.

"Nu de overtollige voorraden uit 2020 zijn weggewerkt, zijn productieverhogingen nodig om te voorkomen dat er geen tekorten ontstaan", aldus CFO Manish Raj van Velandera Energy Partners. Eerder vandaag werd al bekend dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week sterk zijn gedaald. In de week eindigend op 27 augustus daalden de voorraden ruwe olie met 7,2 miljoen vaten tot 425,4 miljoen vaten. Hier was een daling met 2,8 miljoen vaten verwacht.

De benzinevoorraden stegen met 1,3 miljoen vaten tot 227,2 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 1,7 miljoen vaten tot 136,7 miljoen stuks.

OPEC+ blijft productie verhogen

In juli kwam het oliekartel overeen om geleidelijk miljoenen vaten per dag extra de markt op te brengen, nu de wereldwijde economie herstelt van de coronacrisis. In een digitale bijeenkomst woensdag besloot de groep om dit pad te blijven volgen. Concreet betekent dit dat er per maand 400.000 vaten olie extra op de markt komen tegen het einde van 2022. Analisten zijn van mening dat de markt deze extra vaten olie met gemak zullen verteren, waardoor de wereldwijde voorraden relatief beperkt blijven tot het einde van het jaar. Dit zou de olieprijzen in de kaart blijven spelen.

Afgelopen maand waarschuwde het Witte Huis nog dat de huidige productieverhogingen niet voldoende zijn en dat het oliekartel in een hoger tempo de productie zou moeten opvoeren nu veel landen herstellen van de coronapandemie.

Volgens afgevaardigden van het oliekartel is het echter te vroeg om de kraan verder open te draaien, omdat veel landen nog de impact voelen van de deltavariant van het coronavirus. Bovendien maken Amerikaanse producenten van schalieolie zich al op om de productie snel te verhogen.

OPEC stelde wel de verwachtingen voor de olievraag opwaarts bij voor 2022 tot 4,2 miljoen vaten per dag. Eerder schatte het kartel de vraag nog in op 3,28 miljoen vaten per dag.