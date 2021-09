Musk verwacht Roadster pas in 2023 te leveren door tekorten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Topman Elon Musk van Tesla verwacht de nieuwe versie van de Tesla Roadster pas in 2023 te kunnen leveren als gevolg van "krankzinnige" tekorten in de aanvoerketen. Dit liet Musk woensdagavond op Twitter weten. Musk zette wel een kanttekening bij de nieuwe deadline, namelijk dat 2022 niet "een enorm groot drama" wordt in het licht van de huidige tekorten. Tesla en andere autobouwers hebben te maken met flinke tekorten aan onderdelen en chips als gevolg van de coronacrisis en de problemen in de aanvoerketen zijn nog niet verdwenen. Eerder vandaag liet Nio ook al weten flink last te hebben van verstoringen in de aanvoerketen. De Chinese fabrikant van elektrische auto's verwacht in het derde kwartaal minder auto’s te kunnen afleveren dan eerder voorzien. Het aandeel Tesla daalde woensdag fractioneel, terwijl Nio 0,5 procent inleverde. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.