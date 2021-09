OPEC+ houdt vast aan productieverhogingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OPEC+ heeft woensdag besloten vast te houden aan de plannen om de olieproductie geleidelijk op te schroeven, maar verhoogde wel de verwachtingen voor de olievraag in 2022. Dit besloot het oliekartel woensdag in een vergadering. Daarmee ging OPEC+ niet in op aanhoudende druk vanuit de Verenigde Staten om de kraan verder open te draaien. In juli kwam het oliekartel overeen om geleidelijk miljoenen vaten per dag extra de markt op te brengen, nu de wereldwijde economie herstelt van de coronacrisis. In een digitale bijeenkomst woensdag besloot de groep om dit pad te blijven volgen. Concreet betekent dit dat er per maand 400.000 vaten olie extra op de markt komen tegen het einde van 2022. Afgelopen maand waarschuwde het Witte Huis nog dat de huidige productieverhogingen niet voldoende zijn en dat het oliekartel in een hoger tempo de productie zou moeten opvoeren nu veel landen herstellen van de coronapandemie. Volgens afgevaardigden van het oliekartel is het echter te vroeg om de kraan verder open te draaien, omdat veel landen nog de impact voelen van de deltavariant van het coronavirus. Bovendien maken Amerikaanse producenten van schalieolie zich al op om de productie snel te verhogen. OPEC stelde wel de verwachtingen voor de olievraag opwaarts bij voor 2022 tot 4,2 miljoen vaten per dag. Eerder schatte het kartel de vraag nog in op 3,28 miljoen vaten per dag. Bron: ABM Financial News

