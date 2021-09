Europese beurzen overwegend hoger de dag uit

(ABM FN) De Europese beurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,5 procent tot 473,12 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,1 procent op 15.824,29 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,2 procent op 6.758,69 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent hoger op 7.149,84 punten.

Daarmee starten de Europese aandelenmarkten de eerste handelsdag van de nieuwe maand positief gestemd, ondanks de onzekerheid over de deltavariant van het coronavirus.

De aandelenbeurzen wereldwijd hebben een sterke zomerperiode achter de rug, geholpen door de optimistische verwachtingen over het economische herstel en aantrekkende winsten voor bedrijven. Beleggers lijken er vertrouwen in te hebben dat de aandelenmarkten verder kunnen stijgen. Desondanks waarschuwen diverse analisten dat de beurzen vermoedelijk een volatiele herfst tegemoet gaan, mede door het afbouwen van stimuleringsmaatregelen door de Federal Reserve.

"September kan een vrij uitdagende maand worden voor risicovolle activa", aldus Suzanne Hutchins van Newton Investment Management. "De beurzen staan op recordniveaus en de waarderingen zijn aardig opgelopen", zo stelde Hutchins.

Woensdag waarschuwde zelfs de Europese beurswaakhond ESMA voor het toenemende risico van een marktcorrectie. In een rapport werd gewezen op de aanhoudende stijging van de waarderingen in alle activaklassen. Dit gebeurt terwijl de economie ongelijkmatig herstelt en de rentes laag zijn. Daarbij neemt de risicobereidheid van beleggers verder toe.

Veel zal volgens de toezichthouder afhangen van het monetaire beleid van de centrale banken en het beleid van de overheden. Daarbij is van belang hoe het economische herstel vordert en hoe de inflatievooruitzichten zich ontwikkelen.

Ook het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames zal nauwlettend in de gaten worden gehouden. Marktvolgers zeggen dat de deltavariant mogelijk voor tegenwind voor aandelen kan zorgen, vooral als de consumentenbestedingen teruglopen of als er nieuwe beperkingen worden opgelegd die het economisch herstel kunnen drukken.

In dat licht kwam er geen bemoedigend cijfer uit Duitsland, waar de detailhandelsverkopen in juli hard gedaald zijn. Op maandbasis namen deze met 5,1 procent af. Op jaarbasis was sprake van een daling van 0,3 procent. Een flinke tegenvaller, menen analisten van ING.

Toch laten beleggers zich vandaag niet kennen. "Het marktsentiment zit halverwege de week in de lift, terwijl de belangstelling van beleggers voor risicovollere activa hoog blijft, ondanks de recente agressieve stap van Europese monetaire beleidsmakers. De meeste marktparticipanten hebben vertrouwen in de heropening van economieën, evenals het wereldwijde herstel als geheel", zei marktanalist Pierre Veyret van ActivTrades.

Op macro-economisch vlak kreeg de markt een reeks inkoopmanagersindices te verwerken voor de industrie. De industrie in de eurozone is in augustus blijven groeien, maar wel in een lager tempo. De index daalde van 62,6 naar 61,4. Ook in Duitsland was sprake van een vertraging van de groei, evenals in Frankrijk, terwijl in Italië en Spanje de groei aantrok. In het Verenigd Koninkrijk was in augustus sprake van een lichte vertraging van de groei.

De werkloosheid in de eurozone is in juli gedaald van 7,8 procent naar 7,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1854. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1808 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1807 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 0,1 procent lager in aanloop naar een bijeenkomst van OPEC+.

Bedrijfsnieuws

Pernod Ricard heeft zich naar eigen zeggen heel goed hersteld van de coronacrisis. De jaaromzet steeg autonoom met 9,7 procent naar ruim 8,8 miljard euro. De destillateur verwacht dat het momentum de komende periode aanhoudt. Het aandeel sloot 3,7 procent hoger.

Agache Group van de Franse miljardair Bernard Arnault heeft besloten om zijn laatste belang in de supermarktketen Carrefour te verkopen. Het aandeel verloor in Parijs circa 5,5 procent.

In Frankfurt ging Delivery Hero met een winst van circa 6,2 procent aan kop. Prosus zal nog eens een belang van 2,5 procent in Delivery Hero nemen, zo werd vanmiddag bekend. Prosus zegt niet van plan te zijn om zijn belang tot boven de 30 procent uit te breiden. Sectorgenoot Just Eat Takeaway won in Amsterdam zelfs 7,0 procent. In Londen ging Deliveroo 3,2 procent in het groen.



Philips heeft toestemming gekregen van de Amerikaanse FDA voor reparatie van de eerste generatie DreamStations. Philips riep in juni ademhalingsondersteunende apparaten terug, omdat het schuim dat wordt gebruikt om het geluid van de machines te dempen kan verslechteren en kleine deeltjes kan uitstoten die de luchtwegen irriteren. Het aandeel won 0,8 procent.

Tussenstand Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent hoger op 4.529,71 punten. De Dow Jones index daalde 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,7 procent in het groen.