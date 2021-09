AEX hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn woensdag met winst gesloten. De AEX index steeg 0,3 procent tot 790,00 punten, terwijl de AMX een winst van 0,1 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,6 procent.

Het Damrak noteerde woensdag in lijn met de rest van Europa hoger. Beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management zei verrast te zijn over de hoge opening vanochtend, "hoewel de AEX in de loop van de ochtend wat wegzakte, bleef de interesse", zei Schutte. "Bovendien, deden alle sectoren mee", merkt hij op. Hoewel de markt schreeuwt om een correctie, is er volgens de adviseur weinig veranderd: "Beleggers kunnen nergens anders naartoe", aldus Schutte. Het ziet er volgens hem wel uit dat de markt wat beweeglijker wordt, onder andere vanwege de onzekerheid rond het beleid van centrale banken.

Op macro-economisch vlak kreeg de markt woensdag een reeks inkoopmanagersindices te verwerken voor de industrie. De industrie in de eurozone is in augustus blijven groeien, maar wel in een lager tempo. De index daalde van 62,6 naar 61,4. Ook in Duitsland was sprake van een vertraging van de groei, evenals in Frankrijk en Nederland, terwijl in Italië en Spanje de groei aantrok. In het Verenigd Koninkrijk was in augustus sprake van een lichte vertraging van de groei.

De detailhandelsverkopen in Duitsland zijn in juli hard gedaald. Op maandbasis namen deze met 5,1 procent af. Op jaarbasis was sprake van een daling van 0,3 procent. Een flinke tegenvaller, menen analisten van ING.

De werkloosheid in de eurozone is in juli gedaald van 7,8 procent naar 7,6 procent. Volgens econoom Bert Colijn van ING draagt de snelle daling bij aan de inflatiedruk op de middellange termijn, wat volgens hem ongetwijfeld zal leiden tot verdere zorgen over een agressiever ECB-beleid tijdens de vergadering van volgende week.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de Verenigde Staten het nieuws dat het aantal banen in de VS in de private sector in augustus is gestegen met 347.000, terwijl de markt rekende op een stijging met 600.000 banen.

Tevens werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald. Een tweetal inkoopmanagersindices schetsten een verdeeld beeld. ISM rapporteerde een groeiversnelling van de industrie in augustus, terwijl volgens Markit juist sprake was van een groeivertraging.

De euro/dollar noteerde op 1,1850. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1808 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1807 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 0,7 procent lager in afwachting van de uitkomst van een bijeenkomst van OPEC+. Uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 13 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Just Eat Takeaway met een winst van 7,0 procent, gevolgd door Prosus en Besi met winsten van respectievelijk 3,7 procent en 3,6 procent. AkzoNobel was met een verlies van 2,2 procent de sterkste daler. Adyen verloor 1,9 procent.

Philips kan na groen licht van de FDA beginnen met het repareren van zijn DreamStations in de VS. Het geluiddempende schuim in de machines die de ademhaling tijdens de slaap ondersteunen, kan deeltjes uitstoten die de luchtwegen irriteren. De gassen kunnen ook giftig zijn of mogelijk zelfs kanker veroorzaken, meldde Philips destijds. Het bedrijf denkt alle herstelwerkzaamheden en vervangingen binnen ongeveer 12 maanden te kunnen afronden. Het aandeel won 0,8 procent.

Shell heeft de ambitie om via het eerder dit jaar overgenomen Ubitricity tegen eind 2025 maar liefst 50.000 oplaadpalen voor elektrische voertuigen te hebben geïnstalleerd langs de Britse openbare wegen. Het aandeel verloor 0,6 procent.

DSM daalde 1,3 procent. DSM kreeg een adviesverlaging van JPMorgan om de oren, meldde handelaar Bert van der Pol van Today’s Group. Wel ging het koersdoel fors omhoog.

In de AMX ging Alfen aan kop met een winst van 3,0 procent, Arcadis steeg 1,7 procent, terwijl OCI 1,1 procent verloor en Vopak 1,2 procent daalde.

Fugro kreeg een kleine koersdoelverhoging van ING. Het aandeel steeg 2,1 procent.

Bij de smallcaps ging Vivoryon aan de leiding met 3,8 procent, terwijl Forfarmers 1,6 procent verloor.

Ordina steeg 0,7 procent. Het concern werd daarmee beloond voor de overname van IFS Probity. Financiële details meldde Ordina niet.

Lucas Bols steeg 1,2 procent. Sectorgenoot Pernod Ricard liet met zijn cijfers zien dat het drankenbedrijf de coronacrisis inmiddels heeft verteerd.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent hoger op 4.529,71 punten. De Dow Jones index daalde 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,7 procent in het groen.