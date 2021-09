Krimp passagiersvervoer blijft mondjesmaat afnemen - IATA

(ABM FN-Dow Jones) Het passagiersvervoer in de mondiale luchtvaartsector is in juli fors afgenomen, maar opnieuw iets minder sterk dan in de voorgaande maanden. Dit meldde brancheorganisatie IATA woensdag.

De vraag naar vliegreizen daalde met 53,1 procent in vergelijking tot juli 2019, toen er nog geen sprake was van een coronacrisis. In juni ging het om een krimp van 60,0 procent en in mei om een afname met 62,9 procent.

IATA schreef deze kleinere krimp toe aan de verdere uitrol van vaccins en de vraag naar tickets tijdens de traditioneel drukke zomerperiode.

Waar de daling internationaal 73,6 procent was, was dit voor binnenlands reizen nog maar 15,6 procent ten opzichte van juli 2019. Een maand eerder ging het om afnames van respectievelijk 80,9 en 22,4 procent.

IATA ziet wel dat het aantal boekingen in augustus terugliep. Dit heeft volgens de brancheorganisatie vooral te maken met een zwakke binnenlandse markt in China, waar de recente nieuwe uitbraak van het coronavirus resulteerde in het lamleggen van veel belangrijke vliegroutes.