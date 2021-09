SEC vindt regulering voor cryptobrokers nodig - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurswaakhond SEC is van mening dat cryptobrokers regulering nodig hebben om op lange termijn bestaansrecht te hebben. Dit zegt SEC-voorzitter Gary Gensler woensdag in een interview met de Financial Times. Volgens Gensler zouden er geen uitzonderingen moeten gelden voor cryptoplatformen ten aanzien van de bescherming van beleggers. "Als platformen nog relevant willen zijn over vijf tot tien jaar, dan is het noodzakelijk dat zij binnen een regulering vallen", aldus de voorzitter. "Uiteindelijk draait de financiële wereld om vertrouwen." Gensler zegt teleurgesteld te zijn in de reactie van de crypto-industrie op het verzoek aan handelsplatformen om zich te registeren bij de SEC. In de Verenigde Staten komen er steeds meer cryptoplatformen bij. De vraag is alleen welke toezichthouder verantwoordelijk moet zijn voor de controle van deze partijen. Gensler heeft het Congres gevraagd duidelijk te maken welke toezichthouder dit moet zijn. Gensler zegt zich vooral te willen focussen op handelsplatformen voor cryptovaluta, omdat 95 procent of meer van de activiteiten op deze platformen "zeer speculatief is". Bovendien worden beleggers op deze platformen slechts beperkt beschermd, vindt Gensler. Bron: ABM Financial News

