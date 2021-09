SEC benadrukt noodzaak voor cryptoregulering Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) Voorzitter Gary Gensler van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission herhaalde opnieuw dat regulering voor de cryptomarkt noodzakelijk is. Dit deed hij in een interview tijdens de Code Conference in Beverly Hills. Juist als er meer toezicht komt, hebben cryptoplatformen volgens Gensler meer kans van slagen. Dan kunnen deze niet langer gebruikt worden voor bijvoorbeeld witwassen of belastingontduiking. "Dit gaat niet goed aflopen, als zij buiten het gereguleerde speelveld blijven", waarschuwde de topman van de SEC. Als voorbeeld haalde hij onder meer de auto aan. Die profiteerde van de introductie van verkeerslichten, stopborden en verkeersagenten. Heel verrassend waren de woorden van Gensler niet. Begin deze maand zei hij vergelijkbare dingen in een interview met de Financial Times. "Als platformen nog relevant willen zijn over vijf tot tien jaar, dan is het noodzakelijk dat zij binnen een regulering vallen", aldus de voorzitter tegen de Britse zakenkrant. "Uiteindelijk draait de financiële wereld om vertrouwen." Een bitcoin is dinsdag bijna 4 procent goedkoper op 42.186 dollar. Ethereum daalt 5,7 procent. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

