Wall Street koerst af op hogere opening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen woensdag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,4 procent in het groen. Daarmee hervatten de Amerikaanse aandelenmarkten de opwaartse trend na het licht lagere slot van dinsdag. Alle drie de indices sloten de maand augustus af met winst. De S&P500 sloot met 2,9 procent maandwinst en de Nasdaq zelfs met 4 procent. Beleggers zijn over het algemeen optimistisch dat aandelen zullen blijven stijgen. Sommige beleggers waarschuwen echter dat de markt in de herfst volatieler zal worden, wijzend op onder meer krappere stimuleringsprogramma's. "September kan een behoorlijk uitdagende maand zijn voor risicovolle activa", waarschuwde Suzanne Hutchins van Newton Investment Management. "De markten staan over de hele linie vrij hoog en de waarderingen zijn ook behoorlijk hoog", zei ze. Het zwaartepunt ligt deze week bij het Amerikaans banenrapport op vrijdag. Het ADP banenrapport, dat later vandaag verschijnt, wordt gezien als een indicatie voor vrijdag. Uit een onderzoek van The Wall Street Journal blijkt dat economen voor augustus een stijging van 720.000 banen verwachten. Uit de cijfers van loonstrookjesverwerker ADP bleek woensdag dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in augustus is gestegen met 374.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging met 600.000 banen. Op macro-economisch vlak werd voorbeurs verder bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 2,4 procent. Later op de dag volgen een tweetal inkoopmanagersindices voor de industrie, de bouwuitgaven en de wekelijkse olievoorraden. De euro/dollar noteerde op 1,1828. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1808 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1807 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 0,3 procent hoger in aanloop naar een bijeenkomst van OPEC+. Bedrijfsnieuws Nio verwacht in het derde kwartaal minder auto’s te kunnen afleveren dan eerder voorzien door verstoringen in de aanvoerketen. De Chinese fabrikant van elektrische auto’s, met een notering op de NYSE, daalde voorbeurs 5,1 procent. Walmart gaat boodschappen bezorgen in delen van New York City. Het aandeel steeg voorbeurs 0,1 procent. Piloten van Southwest Airlines hebben de luchtvaartmaatschappij aangeklaagd en stellen dat het bedrijf eenzijdige wijzigingen heeft aangebracht in de arbeidsvoorbeidsvoorwaarden, waaronder het niet doorbetalen van salarissen tijdens quarantaines. Het aandeel steeg 0,6 procent. Sequential Brands Group heeft faillissement aangevraagd en is van plan alle bezittingen te verkopen. Het aandeel noteerde voorbeurs 5,9 procent lager. Campbell Soup heeft in het afgelopen kwartaal een hogere winst geboekt ondanks een lagere omzet en presteerde beter dan analisten hadden verwacht. Verder meldde het bedrijf voor 500 miljoen dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen. Het aandeel steeg voorbeurs 1,6 procent. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 0,1 procent lager op 4.522,68 punten. De Dow Jones index eindigde 0,1 procent in het rood op 35.360,73 punten en technologiebeurs Nasdaq sloot vlak op 15.259,24 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.