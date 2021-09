China kondigt nieuwe maatregelen aan voor gebruik internet - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) China heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om het internet gevrijwaard te houden van valse informatie. Dit meldde staatspersbureau Xinhua woensdag. De toezichthouder op het internet wees op de valse informatie die in omloop kwam na het uitbreken van de coronacrisis. Dat misleidde de Chinese bevolking en daar moet volgens de toezichthouder paal en perk aan worden gesteld. Iedereen die actief is op het internet moet zich aan de wet houden, aldus de toezichthouder, maar ook aan de morele codes van het land. Om dit te garanderen stelt de toezichthouder in eerste instantie de internetplatforms verantwoordelijk. Ook moet er meer bewustzijn onder de Chinese bevolking komen over de regels die gelden op het internet, aldus Xinhua. De afgelopen maanden is Beijing bezig om de grote technologiebedrijven van het land beter onder controle te krijgen. Zo werden bedrijven die online educatie aanbieden onder verscherpt toezicht geplaatst en mogen jongeren nog maar een beperkt aantal uren online games spelen. Over dit laatste schreef The South China Morning Post woensdag dat dit wel eens de doodsteek kan zijn voor export in China. De gaming sector zou volgens de krant dit jaar meer dan 25,5 miljard dollar aan omzet genereren. Bron: ABM Financial News

