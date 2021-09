Valuta: ECB houdt rekening met structurele component inflatie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro stond woensdag licht hoger tegenover de dollar en het pond sterling, na hints van de vicevoorzitter van de ECB, dat de hoge inflatie misschien toch niet zo tijdelijk is als eerder werd gedacht, wat zou betekenen dat het ruime monetaire beleid op relatief korte termijn kan worden ingeperkt. Analisten die het hoge inflatiecijfer voor augustus bestudeerden, denken echter dat het niet zo'n vaart zal lopen. De euro/dollar noteerde woensdagmiddag licht hoger op 1,1816. Ook ten opzichte van het pond steeg de euro, tot 0,8592. De economie van de eurozone groeit sterker dan verwacht en de centrale bank zal dit meenemen in zijn projecties die de komende dagen worden gepubliceerd, zei vicevoorzitter van de ECB Luis de Guindos woensdag tegen de Spaanse krant El Confidencial. "We zullen onze besluiten op die nieuwe ramingen aanpassen." Verschillende beleidsmakers van de centrale bank, onder wie de voorzitter van de Nederlandse centrale bank Klaas Knot, hebben opgeroepen tot het terugschroeven van het opkoopprogramma dat de gevolgen van de pandemie moet opvangen. Dit zou al vanaf volgende week, als de ECB vergadert, kunnen worden gestart, zodat er vanaf eind maart volgend jaar geen obligaties meer zouden worden opgekocht.



De inflatie in de eurozone steeg in augustus tot boven 3 procent, ruim boven de doelstelling van 2 procent. Economen rekenden op 2,7 procent. De Guindos denkt dat het cijfer verder stijgt, voordat het in 2022 zal dalen. Tot nu toe beweerde de ECB altijd dat de inflatie hoog is door tijdelijke factoren en dat deze straks nog jaren onder de doelstelling zal zakken. De Guindos houdt nu echter rekening met een structurele component. Econoom Bert Colijn van ING denkt dat niet dat het inflatiecijfer van augustus veel bewijs levert van meer structurele inflatie, en dat de ECB daarom blijft vasthouden aan het oordeel dat de huidige hoge inflatie tijdelijk is. "De dramatische stijging overdrijft de onderliggende ontwikkeling van de inflatie", aldus Colijn. Ook Generali Investments voorspelt dat de hogere groei- en inflatieverwachtingen van de ECB geen gevolgen zullen hebben voor het beleid. ING verwacht dat de euro-sterling koers op korte termijn moeite zal hebben om boven 0,8600 te komen, maar later in de maand kan er een doorbraak volgen, door nieuwe Brexit-zorgen. Dan gaan beperkingen in op het vervoer van gekoeld vlees tussen Groot-Brittanië en Noord-Ierland, en dat kan de stemming bederven. Vooralsnog is er "veel twijfel" over wat de ECB gaat doen, terwijl de Bank of England al heeft laten weten waarschijnlijk vanaf eind 2022 het beleid te zullen verkrappen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.