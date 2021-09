Flink minder auto's op kenteken gezet in augustus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) In augustus zijn er bijna 17 procent minder nieuwe auto's in Nederland geregistreerd. Dit bleek woensdag uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC. In totaal ging het afgelopen maand om 21.877 nieuwe auto's. Dat is 16,8 procent minder dan in augustus 2020. Tot en met augustus zijn er dit jaar 211.460 nieuwe auto's geregistreerd. Dat is 3,4 procent minder dan in dezelfde periode in 2020. "Het herstel van de autoverkopen in Nederland verloopt nog steeds moeizaam. Het herstel wordt voor een belangrijk deel vertraagd door de aanhoudende wereldwijde tekorten aan computerchips. Hierdoor lopen wachttijden voor nieuwe personenauto's op en zijn ook de beschikbare voorraden kleiner", aldus de instellingen. In augustus verkocht Kia het best. Ook Volkswagen en Toyota deden goede zaken. Bron: ABM Financial News

