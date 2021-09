Goede start van september voor AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft op de eerste handelsdag van september de wind in de rug. De AEX steeg vanochtend een half procent naar 791,58 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING zag op dinsdag was winstnemingen op de Europese beurzen, maar wel werd augustus met winst afgesloten. De beurzen stijgen nu al zeven maanden op rij, aldus Wiersma, en dat is de langste winstreeks sinds 2013. De investment manager verklaarde de dalingen van gisteren door "angst bij beleggers voor het 'dichtdraaien van de geldkraan' door de ECB", hetgeen winstnemingen tot gevolg had. Vanochtend bleek uit inkoopmanagerscijfers dat de Chinese industrie in augustus is gekrompen. De slechte cijfers verklaart econoom Wang Zhe van Caixin doordat corona opnieuw de kop opstak en de Chinese autoriteiten direct heel strenge maatregelen namen om de nieuwe uitbraak onder controle te krijgen. In de eurozone bleef de industrie goed groeien, hoewel in een iets lager tempo dan in juli. "Augustus laat een aanhoudende groeispurt zien. Dat is nu al de veertiende maand op rij", reageerde econoom Chris Williamson van Markit woensdag. Verstoringen in de aanvoerketen waren volgens Williamson de voornaamste reden dat de productie tekort schoot. Vanmiddag volgen de inkoopdata uit de VS, evenals het banenrapport van ADP, dat vrijdagmiddag wordt gevolgd door het officiële banenrapport. De euro/dollar handelde op 1,1815. Olie werd in aanloop naar een bijeenkomst van OPEC+ iets duurder. Stijgers en dalers In de AEX gingen Philips en Just Eat Takeaway aan de leiding met winsten van 2,9 en 2,8 procent. Prosus steeg 2,4 procent. Philips kan na groen licht van de FDA beginnen met het repareren van zijn DreamStations in de VS. Het geluiddempende schuim in de machines die de ademhaling tijdens de slaap ondersteunen, kan deeltjes uitstoten die de luchtwegen irriteren. De gassen kunnen ook giftig zijn of mogelijk zelfs kanker veroorzaken, meldde Philips destijds. Het bedrijf denkt alle herstelwerkzaamheden en vervangingen binnen ongeveer 12 maanden te kunnen afronden. De grootste dalers in de AEX waren DSM en Adyen met verliezen van 1,3 en 2,5 procent. DSM kreeg een adviesverlaging van JPMorgan om de oren, meldde handelaar Bert van der Pol van Today’s Group. Wel ging het koersdoel fors omhoog. In de AMX wonnen Fugro en ABN AMRO 1,8 en 1,5 procent. Ook ING deed het in de hoofdindex goed, met een koerswinst van 1,2 procent. Fugro kreeg een kleine koersdoelverhoging van ING. In de Midkap was Aperam de grootste daler met een koersverlies van 0,7 procent. Bij de smallcaps ging Ordina aan de leiding met 2,0 procent. Ordina werd daarmee beloond voor de overname van IFS Probity. Financiële details meldde Ordina niet. Lucas Bols steeg 1,5 procent. Sectorgenoot Pernod Ricard liet met zijn cijfers zien dat het drankenbedrijf de coronacrisis inmiddels heeft verteerd. De grootste daler was TomTom, met een verlies van 1,8 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet.