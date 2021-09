Industrie eurozone groeit minder hard Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De industrie in de eurozone is in augustus blijven groeien, maar wel opnieuw in een iets lager tempo. Dit bleek woensdag uit definitieve cijfers van Markit Economics. De index voor de industrie daalde van 62,8 in juli naar 61,4 afgelopen maand. Eerder werd voor augustus een index van 61,5 gemeld. "Augustus laat een aanhoudende groeispurt zien, dat is nu al de veertiende maand op rij", reageerde econoom Chris Williamson van Markit woensdag. Verstoringen in de aanvoerketen waren volgens Williamson de voornaamste reden dat de productie tekort schoot. Verder stegen de prijzen bij de fabrieken sterk, aldus de econoom. In veel landen was afgelopen maand sprake van een groeivertraging. Dat gold ook voor de Duitse industrie, die in juli juist nog een versnelling liet zien. In augustus wisten de Spaanse en Italiaanse industrie overigens wel een klein tandje bij te schakelen. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

