Pernod Ricard verteert coronacrisis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Pernod Ricard heeft zich naar eigen zeggen heel goed hersteld van de coronacrisis. Dit liet het drankenconcern woensdag zien met de cijfers over het afgelopen boekjaar. "Het bedrijf herstelde zich zeer sterk tijdens het boekjaar 2021 en overtrof het 2019-niveau. We verwachten dat dit goede momentum zich in boekjaar 2022 zal voortzetten, met in het bijzonder een zeer dynamisch eerste kwartaal", zei CEO Alexandre Ricard in een toelichting op de cijfers. De jaaromzet steeg autonoom met 9,7 procent naar ruim 8,8 miljard euro. Rekening houdend met onder meer wisselkoerseffecten was de omzetgroei slechts 4,5 procent. In de Amerika's en Azië groeide de omzet met dubbele cijfers en in Europa met 4 procent. Het VK, Duitsland en Oost-Europa deden het goed, maar dat gold niet voor Spanje, Ierland en het reissegment, aldus de destillateur. In het laatste kwartaal nam de omzet overigens zelfs met bijna 57 procent autonoom toe. Maar, zo merkte het bedrijf op, dat is te danken aan een wel heel makkelijke vergelijkingsbasis. Verder wees het bedrijf op een gestegen marge. Pernod keert circa 50 procent van zijn nettowinst uit voortgezette activiteiten uit. Ook zal in het boekjaar 2022 de inkoop van eigen aandelen hervat worden. Het aandeel steeg woensdagochtend met ruim 3 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.