Weer groeivertraging voor Nederlandse industrie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De NEVI inkoopmanagersindex voor Nederlandse industrie is in augustus verder gedaald na de recordstand in mei, maar blijft wijzen op zeer snelle groei. De index daalde van 67,4 in juli naar 65,8 in augustus. Dit is een kleine daling ten opzichte van juli, maar nog steeds het op vier na hoogste cijfer ooit, wat duidt op een aanhoudende forse groei, aldus NEVI. "De vaart is eruit, maar de industrie noteert nog steeds historisch hoge groeicijfers", oordeelde ook econoom David Kemps van ABN AMRO. De werkgelegenheid nam afgelopen maand overigens opnieuw toe en deze stijging was de op twee na grootste sinds het begin van dit onderzoek. Alleen in de eerste twee maanden van 2018 was de stijging groter. De NEVI PMI is een samengestelde index waarbij een stand boven de 50 duidt op groei en een stand lager dan 50 punten op een daling van de industriële activiteiten. Bron: ABM Financial News

