AEX lijkt september met winst te starten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs lijkt de maand september met winst te starten, nadat augustus al goed was voor een stijging van de AEX met circa 3,5 procent. Futures op de Amsterdamse hoofdindex wijzen woensdag een klein uur voor de openingsgong 0,6 procent hoger. Beleggers hebben vandaag aandacht voor de inkoopmanagersindexen voor de industrie. Deze sentimentscijfers uit China toonden een krimp van de industrie, de eerste sinds april 2020. In Japan was er sprake van een kleine groeivertraging. Later vandaag volgen de indexen voor de Europese en Amerikaanse industrie. Ondanks de slechte cijfers uit China, noteerden de Aziatische markten vanochtend wel hoger. Econoom Wang Zhe van Caixin schreef de krimp van de Chinese industrie toe aan de nieuwe strenge maatregelen die Beijing nam om een opleving van de corona-uitbraak de kop in te drukken. De euro/dollar handelde op 1,1793 en olie werd bijna een procent duurder. Vanmiddag vindt een bijeenkomst van OPEC+ plaats, waar vermoedelijk wordt gesproken over de maandelijkse productieverhogingen die onlangs werden aangekondigd. Daarnaast is er aandacht voor de herstelwerkzaamheden bij raffinaderijen aan de Amerikaanse Golfkust na orkaan Ida. Bedrijfsnieuws Nu het cijferseizoen ten einde is, is het op het bedrijfsfront relatief rustig. Philips heeft toestemming gekregen van de Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration voor reparatie van de eerste generatie DreamStations. Randstad voert volgens De Tijd verregaande gesprekken over de overname van de Belgische rekruteringsspecialist Hudson. Ordina neemt 100 procent van de aandelen van IFS Probity over. Financiële details over de overname werden niet bekendgemaakt. Verder wees handelaar Bert van der Pol van Today's Group op een rapport van JPMorgan Cazenove, waarin het advies voor DSM werd verlaagd van Overwogen naar Neutraal. Slotstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag dicht bij huis gebleven. De Dow Jones en de S&P 500 index daalden elk 0,1 procent en de Nasdaq maakte min of meer een pas op de plaats op 15.259,24 punten. Maandag sloten de Amerikaanse markten nog op recordniveaus. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.