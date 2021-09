Ordina neemt IFS Probity over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Ordina neemt 100 procent van de aandelen van IFS Probity over. Dit maakte IT-dienstverlener Ordina woensdag voorbeurs bekend. IFS Probity is een Nederlandse IT-dienstverlener met expertise in complexe massa facturatieprocessen, aldus Ordina. "IFS Probity's expertise in subscription billing is een waardevolle toevoeging op Ordina's portfolio en een versterking van onze propositie Business platforms en cloud. We verwachten hiermee nog beter in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen, zoals Mobilitity as a Service en de uitdagingen rond betalen in de utilities en mobiliteitsmarkt", lichtte CEO Jo Maes de overname toe. Financiële details over de overname werden niet bekendgemaakt. Bron: ABM Financial News

