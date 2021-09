Europese beurzen openen naar verwachting flink hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een duidelijk hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 70 punten voor de Duitse DAX, een plus van 42 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 32 punten voor de Britse FTSE 100.

Macrocijfers uit China toonden een krimp van de industrie. In Japan was er sprake van een kleine groeivertraging. Later vandaag volgen de indexen voor de Europese en Amerikaanse industrie.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager, in afwachting van meer nieuws over de Amerikaanse arbeidsmarkt, na de uitspraken van Fed-voorzitter Powell vorige week.

"Het zwakke slot zal ongetwijfeld worden toegeschreven aan het herbalanceren van de portefeuilles aan het einde van de maand. Een laag cijfer voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen zal ook in het frame zitten. Een hogere inflatie in de eurozone kan ook een rol spelen", sprak de vandaag sceptisch ingestelde analist Chris Beauchamp van IG.

Powell zei vrijdag dat volledige werkgelegenheid nadert en dat legt de aandacht van beleggers op het banenrapport. Aandelenmarkten reageerden met koersstijgingen op de toespraak in Jackson Hole, die gunstig werd uitgelegd, omdat een renteverhoging nog lang op zich kan laten wachten.



Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade sluit een verdere stijging van de aandelenmarkten niet uit. "We zitten nog steeds in de eerste fase van economische groei", aldus de marktanalist. "Daarnaast blijven de rentes laag, terwijl de bedrijfsresultaten een goede basis zullen zijn voor hogere koersen in 2022."

Economische cijfers van dinsdag waren niet onverdeeld gunstig. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen daalde in augustus harder dan verwacht, van 125,1 in juli tot 113,8. Er was op 123,1 gerekend. Ook was de index voor economische activiteit in de regio Chicago lager voor de afgelopen maand.

De Amerikaanse huizenprijzen bleven in juni nog sterk stijgen, met bij 18,5 procent op jaarbasis. Vergeleken met een maand eerder stegen de prijzen met bijna 2 procent.

's Ochtends bleek al dat de consumentenprijzen in de eurozone in augustus sterker dan verwacht stegen. De inflatie liep op van 2,2 procent in juli naar 3,0 procent, terwijl economen rekenden op 2,7 procent.

Econoom Bert Colijn van ING denkt niet dat dit de Europese Centrale Bank volgende week bij het rentebesluit van de wijs zal brengen. De forse toename was verwacht, aldus Colijn, hoewel de stijging groter was dan de markt had voorzien. Toch laten de inflatiecijfers volgens de econoom geen structureel hogere inflatie zien, dus de ECB zal de huidige stijging nog steeds als tijdelijk beschouwen.

De voorzitter van de Oostenrijkse centrale bank Robert Holzmann zei dinsdag volgens Bloomberg dat wat hem betreft de maandelijkse opkopen die de ECB doet via het PEPP vanaf het vierde kwartaal wel in een lager tempo kunnen worden uitgevoerd.

Bedrijfsnieuws

CEO Michael O'Leary van Ryanair verwacht een zeer sterk herstel in de komende maanden. Dit zei de topman dinsdag in een gesprek met persbureau Reuters. De ticketprijzen zullen wel lager zijn dan in de periode voorafgaand aan de coronacrisis, zo waarschuwde O'Leary. Het aandeel Ryanair daalde desondanks 3,5 procent.

ING heeft dinsdag het advies voor Philips verhoogd van Houden naar Kopen, maar het koersdoel ging wel omlaag van 50,00 naar 45,00 euro. Volgens de bank is Philips te hard afgestraft na de terugroepacties in de Verenigde Staten. Het aandeel Philips steeg 2,2 procent.

Prosus heeft een akkoord bereikt over de overname van het in 2000 opgerichte BillDesk voor 4,7 miljard dollar. Jefferies sprak van een goede deal. Het aandeel won ruim 6,4 procent.

Koploper in Frankfurt was Delivery Hero met een koerswinst van 3,6 procent. In Parijs ging EssilorLuxottica 2,3 procent in het groen.

Euro STOXX 50 4.185,07 (-0,33%)

STOXX Europe 600 470,33 (-0,50%)

DAX 15.835,00 (-0,33%)

CAC 40 6.680,18 (-0,11%)

FTSE 100 7.119,70 (-0,40%)

SMI 12.422,90 (-0,11%)

AEX 787,62 (-0,16%)

BEL 20 4.308,92 (-0,16%)

FTSE MIB 26.009,29 (-0,06%)

IBEX 35 8.846,60 (-0,24%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag hoger.

De aandelenbeurs op Wall Street is dinsdag lager gesloten op de laatste dag van de maand. Maandag sloten de S&P 500 en Nasdaq nog op nieuwe records. Alle drie indices sloten de maand af met winst.

Powell zei vrijdag dat volledige werkgelegenheid nadert en dat legt de aandacht van beleggers op het banenrapport. Aandelenmarkten reageerden met koersstijgingen op de toespraak in Jackson Hole, die gunstig werd uitgelegd, omdat een renteverhoging nog lang op zich kan laten wachten.

In zijn Jackson Hole-toespraak benadrukte Powell dat de keuze om waarschijnlijk nog dit jaar te gaan taperen, los staat van het moment waarop de rente voor het eerst zal worden verhoogd.

"Het feit dat de Fed wil gaan taperen ondanks de deltavariant van het coronavirus, suggereert dat de centraal bankiers er vertrouwen in hebben dat de economie op eigen benen kan staan", aldus marktstrateeg Peter Langas van Bessemer Trust.

Voor de Fed zullen ondertussen de komende Amerikaanse banenrapporten cruciaal worden. Vrijdag verschijnt het belangrijkste arbeidsmarktrapport.

Economische cijfers van dinsdag waren niet onverdeeld gunstig. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen daalde in augustus harder dan verwacht, van 125,1 in juli tot 113,8. Er was op 123,1 gerekend. Ook was de index voor economische activiteit in de regio Chicago lager voor de afgelopen maand.

"Mensen hebben hun vakanties geannulleerd of restaurantbezoek afgezegd" vanwege de deltavariant, zei Langas. "Er zijn zorgen in de marge dat we de consument een terugtrekkende beweging zien maken."

De Amerikaanse huizenprijzen bleven in juni nog sterk stijgen, met bij 18,5 procent op jaarbasis. Vergeleken met een maand eerder stegen de prijzen met bijna 2 procent.

Bedrijfsnieuws

Zoom verloor 16,3 procent. De aanbieder van online vergaderdiensten kwam maandag met cijfers over het tweede kwartaal. In de verslagperiode werd voor het eerst ruim een miljard dollar aan omzet behaald. De outlook voor het derde kwartaal bleef wel achter bij wat analisten voorspellen.

Zakenblad Barron's publiceerde een interview met SEC-voorzitter Gary Gensler, waarin hij zei dat een verbod op het doorverkopen van orderstromen wordt bekeken. Hierdoor verloor de broker-app Robinhood maandag maar liefst 7 procent. Dinsdag steeg het aandeel weer met 1,6 procent.

De financiële sector deed het relatief goed dinsdag. Chipfabrikanten Nvidia en AMD eindigden op verlies.

Support.com verloor 14 procent, na de koerswinst van 38 procent maandag. Beleggers proberen de koers te manipuleren door een 'short squeeze' uit te lokken.

S&P 500 index 4.522,68 (-0,13%)

Dow Jones index 35.360,73 (-0,11%)

Nasdaq Composite 15.259,24 (-0,04%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie hoger.

Nikkei 225 28.408,08 (+1,1%)

Shanghai Composite 3.574,56 (+0,9%)

Hang Seng 26.038,35 (+0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1797. Bij het sluiten van de Europese beurzen op dinsdag stond er nog 1,1798 op de borden.

USD/JPY Yen 110,24

EUR/USD Euro 1,1797

EUR/JPY Yen 130,04

MACRO-AGENDA:

00:30 Inkoopmanagersindex industrie - Augustus def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie - Augustus def. (Chi)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Augustus (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Augustus (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Augustus (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Augustus def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Augustus def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Augustus def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Augustus def. (VK)

11:00 Werkloosheid - Juli (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - Augustus (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie Markit - Augustus def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Augustus (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Juli (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

00:00 Bijeenkomst OPEC+

BEDRIJFSNIEUWS:

v13:00 Campbell Soup - Cijfers vierde kwartaal (VS)