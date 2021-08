Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag lager gesloten, terwijl handelaren keken naar herstelwerkzaamheden bij raffinaderijen aan de Amerikaanse Golfkust na orkaan Ida. De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,1 procent lager op 68,45 dollar op de New York Mercantile Exchange. Handelaren keken ook naar een vergadering van het kartel van olie-exportertende landen OPEC met hun bondgenoten woensdag. "De overstromingen die door Ida zijn veroorzaakt zullen de beoordelingen vertragen van hoe veel schade er is aan de olieproductie en raffinaderijen", zei Brian Swan van Schneider Electric. "Bijna de hele staat Louisiana zat maandag zonder stroom. Daardoor is aanzienlijke raffinagecapaciteit weggevallen totdat dit hersteld is." De impact op de oliemarkt van deze verstoring "lijkt minimaal omdat de markt op de korte termijn besluiteloos blijft", zei Swan. De olieprijs is in augustus gedaald. Analisten bij Velandera Energy Partners spreken van en "correctie, omdat de markt op zichzelf vooruitgelopen was", volgens Manish Raj, de CFO. Bron: ABM Financial News

