Wall Street richtingloos

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures stonden dinsdagavond licht lager maar vonden geen duidelijke richting op de laatste dag van wat weer een maand met koerswinst lijkt te worden.

De S&P500 daalde 0,1 procent, de Dow Jones-index stond ook 0,1 procent lager de Nasdaq noteerde vrijwel vlak.



Maandag sloten de S&P 500 en Nasdaq nog op nieuwe records. Alle drie indices lijken de maand met winst a te sluiten: De S&P500 staat op zo'n 3 procent winst in augustus en de Nasdaq op 4 procent.

Powell zei vrijdag dat volledige werkgelegenheid nadert en dat legt de aandacht van beleggers op het banenrapport. Aandelenmarkten reageerden met koersstijgingen op de toespraak in Jackson Hole, die gunstig werd uitgelegd, omdat een renteverhoging nog lang op zich kan laten wachten.

In zijn Jackson Hole-toespraak benadrukte Powell dat de keuze om waarschijnlijk nog dit jaar te gaan taperen, los staat van het moment waarop de rente voor het eerst zal worden verhoogd.

"Het feit dat de Fed wil gaan taperen ondanks de deltavariant van het coronavirus, suggereert dat de centraal bankiers er vertrouwen in hebben dat de economie op eigen benen kan staan", aldus marktstrateeg Peter Langas van Bessemer Trust.

Voor de Fed zullen ondertussen de komende Amerikaanse banenrapporten cruciaal worden. Vrijdag verschijnt het belangrijkste arbeidsmarktrapport.

Economische cijfers van dinsdag waren niet onverdeeld gunstig. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen daalde in augustus harder dan verwacht, van 125,1 in juli tot 113,8. Er was op 123,1 gerekend. Ook was de index voor economische activiteit in de regio Chicago lager voor de afgelopen maand.

"Mensen hebben hun vakanties geannulleerd of restaurantbezoek afgezegd" vanwege de deltavariant, zei Langas. "Er zijn zorgen in de marge dat we de consument een terugtrekkende beweging zien maken."

De Amerikaanse huizenprijzen bleven in juni nog sterk stijgen, met bij 18,5 procent op jaarbasis. Vergeleken met een maand eerder stegen de prijzen met bijna 2 procent.

Dat het sentiment terughoudend was, kwam ook door de rode beurzen in Europa. Daar reageerden beleggers negatief op de hoge inflatie in de eurozone en uitspraken van één van de bestuursleden van de Europese Centrale Bank. De Oostenrijkse centrale bankier Robert Holzmann zei dinsdag dat wat hem betreft de maandelijkse opkopen via het PEPP vanaf het vierde kwartaal wel in een lager tempo kunnen worden gedaan.

De euro/dollar noteerde op 1,1804. Een vat WTI-olie werd 0,1 procent duurder en Brent-olie 0,4 procent.

Bedrijfsnieuws

Zoom verloor 16 procent. De aanbieder van online vergaderdiensten kwam maandag met cijfers over het tweede kwartaal. In de verslagperiode werd voor het eerst ruim een miljard dollar aan omzet behaald. De outlook voor het derde kwartaal bleef wel achter bij wat analisten voorspellen.

Zakenblad Barron's publiceerde een interview met SEC-voorzitter Gary Gensler, waarin hij zei dat een verbod op het doorverkopen van orderstromen wordt bekeken. Hierdoor verloor de broker-app Robinhood maandag maar liefst 7 procent. Dinsdag stijgt het aandeel echter weer met 1 procent.

De financiële sterk deed het relatief goed dinsdag. Chipfabrikanten Nvidia en AMD stonden op verlies.

Support.com verloor 12 procent, na de koerswinst van 38 procent maandag. Beleggers proberen de koers te manipuleren door een 'short squeeze' uit te lokken.