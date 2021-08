Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten, in afwachting van meer nieuws over de Amerikaanse arbeidsmarkt, na de uitspraken van Fed-voorzitter Powell vorige week.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,4 procent tot 470,88 punten, de Duitse DAX daalde ook 0,3 procent tot 15.835,09 punten en de Franse CAC 40 zakte 0,1 procent tot 6.680,18 punten. De Britse FTSE 100, maandag nog gesloten, eindigde 0,4 procent lager op 7.119,70 punten.

"Het zwakke slot zal ongetwijfeld worden toegeschreven aan het herbalanceren van de portefeuilles aan het einde van de maand. Een laag cijfer voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen zal ook in het frame zitten. Een hogere inflatie in de eurozone kan ook een rol spelen", sprak de vandaag sceptisch ingestelde analist Chris Beauchamp van IG.

Powell zei vrijdag dat volledige werkgelegenheid nadert en dat legt de aandacht van beleggers op het banenrapport. Aandelenmarkten reageerden met koersstijgingen op de toespraak in Jackson Hole, die gunstig werd uitgelegd, omdat een renteverhoging nog lang op zich kan laten wachten.



Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade sluit een verdere stijging van de aandelenmarkten niet uit. "We zitten nog steeds in de eerste fase van economische groei", aldus de marktanalist. "Daarnaast blijven de rentes laag, terwijl de bedrijfsresultaten een goede basis zullen zijn voor hogere koersen in 2022."

Economische cijfers van dinsdag waren niet onverdeeld gunstig. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen daalde in augustus harder dan verwacht, van 125,1 in juli tot 113,8. Er was op 123,1 gerekend. Ook was de index voor economische activiteit in de regio Chicago lager voor de afgelopen maand.

De Amerikaanse huizenprijzen bleven in juni nog sterk stijgen, met bij 18,5 procent op jaarbasis. Vergeleken met een maand eerder stegen de prijzen met bijna 2 procent.

's Ochtends bleek al dat de consumentenprijzen in de eurozone in augustus sterker dan verwacht stegen. De inflatie liep op van 2,2 procent in juli naar 3,0 procent, terwijl economen rekenden op 2,7 procent.

Econoom Bert Colijn van ING denkt niet dat dit de Europese Centrale Bank volgende week bij het rentebesluit van de wijs zal brengen. De forse toename was verwacht, aldus Colijn, hoewel de stijging groter was dan de markt had voorzien. Toch laten de inflatiecijfers volgens de econoom geen structureel hogere inflatie zien, dus de ECB zal de huidige stijging nog steeds als tijdelijk beschouwen.

De voorzitter van de Oostenrijkse centrale bank Robert Holzmann zei dinsdag volgens Bloomberg dat wat hem betreft de maandelijkse opkopen die de ECB doet via het PEPP vanaf het vierde kwartaal wel in een lager tempo kunnen worden uitgevoerd.

Het muntpaar euro/dollar koerste op 1,1798. De olieprijzen daalden licht in afwachting van de OPEC+ vergadering op woensdag.

Bedrijfsnieuws

CEO Michael O'Leary van Ryanair verwacht een zeer sterk herstel in de komende maanden. Dit zei de topman dinsdag in een gesprek met persbureau Reuters. De ticketprijzen zullen wel lager zijn dan in de periode voorafgaand aan de coronacrisis, zo waarschuwde O'Leary. Het aandeel Ryanair daalde desondanks 3,5 procent.

ING heeft dinsdag het advies voor Philips verhoogd van Houden naar Kopen, maar het koersdoel ging wel omlaag van 50,00 naar 45,00 euro. Volgens de bank is Philips te hard afgestraft na de terugroepacties in de Verenigde Staten. Het aandeel Philips steeg 2,2 procent.

Prosus heeft een akkoord bereikt over de overname van het in 2000 opgerichte BillDesk voor 4,7 miljard dollar. Jefferies sprak van een goede deal. Het aandeel won ruim 6,4 procent.

Koploper in Frankfurt was Delivery Hero met een koerswinst van 3,6 procent. In Parijs ging EssilorLuxottica 2,3 procent in het groen.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond weinig veranderd. de S&P500-index stond vrijwel vlak, de Dow Jones-index steeg 0,1 procent en de Nasdaq daalde 0,1 procent.