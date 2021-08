AEX doet stap terug

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager geëindigd. Bij een slot van 787,62 punten, verloor de AEX 0,2 procent. Maandag werd nog een nieuwe all time high bereikt van ruim 789 punten. In heel augustus wist de hoofdindex zo'n 3,5 procent te stijgen.

Europees breed zakten de indexen tijdens de middaghandel weg. De voorzitter van de Oostenrijkse centrale bank Robert Holzmann zei dinsdag volgens Bloomberg dat wat hem betreft de maandelijkse opkopen die de Europese Centrale Bank doet via het PEPP vanaf het vierde kwartaal wel in een lager tempo kunnen worden uitgevoerd.

De uitspraken volgden op inflatiedata uit de eurozone. Uit voorlopige cijfers bleek dinsdag dat de consumentenprijzen in de muntunie in augustus met 3,0 procent zijn gestegen. In juli kwam de inflatie nog uit op 2,2 procent. Vooraf hadden geraadpleegde economen gerekend op een inflatieniveau van 2,7 procent in augustus.

De kerninflatie, die voor de ECB belangrijk is, kwam in augustus uit op 1,6 procent. Dat was in juli slechts 0,7 procent.

Toch denkt econoom Bert Colijn van ING niet dat dit de ECB van de wijs zal brengen. De forse toename was verwacht, aldus Colijn, hoewel de omvang ervan groter was dan de markt had voorzien. Toch laten de inflatiecijfers volgens de econoom geen structureel hogere inflatie zien, dus de ECB zal de huidige stijging nog steeds als tijdelijk beschouwen.

"De prijsdruk neemt toe, maar deze dramatisch beweging overdrijft de onderliggende inflatie ontwikkelingen", vindt Colijn.

Volgende week donderdag komt de ECB met een nieuw rentebesluit. Economen van UBS sluiten niet uit dat de ECB inderdaad zal hinten dat de opkopen in het vierde kwartaal in een lager tempo zullen plaatsvinden.

Het marktsentiment werd dinsdag volgens marktanalist Craig Erlam van Oanda ook niet geholpen door tegenvallende macrodata uit China en een dalende olieprijs, in afwachting van een belangrijke OPEC+ vergadering woensdag. Erlam verwacht niet dat de OPEC en zijn bondgenoten hun afspraken zullen aanpassen. Een vat WTI-olie werd dinsdag een half procent minder waard en noteerde rond 69 dollar.

Op macro-economisch vlak bleek verder dat het consumentenvertrouwen in de VS in augustus veel harder is gedaald dan verwacht, wat erop duidt dat consumenten zich zorgen maken over de impact van de deltavariant op de economie.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1798.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met ruim 6 procent koerswinst na de aankondiging van de overname van de Indiase betaalspecialist Billdesk. Jefferies sprak van een goede overnamedeal, die evenwel vermoedelijk weinig zal bijdragen aan de beurswaarde van de investeerder. ING verlaagde het koersdoel voor Prosus van 120 naar 110 euro, maar herhaalde de koopaanbeveling voor de internetinvesteerder.

Philips steeg ruim 2 procent, na een koopadvies van ING. Volgens analisten van de bank is het aandeel te hard afgestraft na terugroepacties van beademingsapparatuur. Hekkensluiter ArcelorMittal verloor meer dan 3 procent.

In de AMX steeg Galapagos meer dan 7 procent, terwijl PostNL met een verlies van 2 procent de rij sloot.

Topman Onno van de Stolpe van Galapagos gaat met pensioen, maar blijft wel aan tot een opvolger is gevonden. De afgelopen jaren explodeerde de koers, maar nu staat de koers weer op hetzelfde niveau als in 2016 na onder meer tegenvallers bij de introductie van reumamedicijn filgotinib. Jefferies noemt het vertrek van Van de Stolpe niet verrassend maar vraagt zich wel af wat de impact zal zijn op het sluiten van licentiedeals.

In de AScX steeg CTP 3 procent na een koersdoelverhoging door UBS. Vivoryon ging aan kop met een plus van bijna 5 procent. Accsys leverde zo'n 2 procent in.

Het lokaal genoteerde NX Filtration steeg xxx procent na cijfers. Door de kosten voor de recente beursgang leed het bedrijf wel een stevig verlies.



Tussenstanden

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Amsterdam verdeeld.