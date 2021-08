Luchtvrachtvervoer ook in juli weer gestegen - IATA Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het wereldwijde luchtvrachtvervoer is ook in juli gestegen. Dit meldde brancheorganisatie IATA dinsdag. Er was sprake van een stijging van 8,6 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2019, iets minder sterk dan de 9,2 procent groei in juni. Sinds het begin van het jaar is de groei nu 7,9 procent. Er is sprake van een zijwaartse trend op hoog niveau in de laatste drie maanden, stelde IATA. In alle regio's was sprake van groei, ook in Latijns-Amerika, dat vorige maand nog krimp liet zien. De beladingsgraad steeg voor dit jaar naar 57,4 procent, van 56,5 procent een maand eerder. De IATA ziet hier risico's dat deze verbetering in augustus weer deels of geheel teniet zal worden gedaan. De gevolgen van de deltavariant van het coronavirus voor de toeleveringsketens zullen in augustus ook de vrachtvolumes onder druk zetten, verwacht de brancheorganisatie. Bron: ABM Financial News

