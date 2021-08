PostNL en vakorganisaties definitief akkoord over nieuw sociaal plan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft met vakorganisaties FNV, Bond van Post Personeel (BVPP) en CNV na instemming van hun leden een definitief akkoord bereikt over een nieuw sociaal plan. Dit meldde het postbedrijf dinsdagmiddag. Het sociaal plan geldt vanaf 1 september 2021 en loopt tot en met 31 augustus 2024. Het plan is van toepassing op alle medewerkers die vallen onder de cao voor PostNL en bevat de afspraken die gelden bij eventuele reorganisaties bij PostNL, aldus het bedrijf. Een belangrijk onderdeel van het sociaal plan is de doorstroompremie. Deze premie is bedoeld om werknemers te stimuleren zich te blijven ontwikkelen en bijvoorbeeld over te stappen naar een andere baan bij één van de groeiende onderdelen van PostNL. Medewerkers die hiervoor in aanmerking komen, kunnen daarvoor maximaal 3.500 euro ontvangen, aldus PostNL. Om kansrijk te blijven op de arbeidsmarkt kunnen medewerkers van PostNL ook gebruik maken van de begeleiding door Mobility, het mobiliteitsprogramma van PostNL. Zij krijgen dan begeleiding van werk naar werk. Nieuw is het opleidingsbudget van maximaal 2.500 euro, volgens PostNL, en verder kunnen medewerkers gebruik maken van een vrijwillige seniorenregeling. Hiermee kan een medewerker eerder uit dienst treden als hij of zij binnen vijf jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en tenminste 25 jaar in dienst is bij PostNL, aldus het postbedrijf. Bron: ABM Financial News

