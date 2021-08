Wall Street richting licht lagere opening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures gaan de laatste dag van de maand vooralsnog een lagere opening tegemoet. Hoewel de S&P 500, Nasdaq en Dow Jones index rond lunchtijd nog in het groen noteerden, lijken ze inmiddels een lichtrode opening tegemoet te gaan. Maandag sloten de S&P 500 en Nasdaq nog op een nieuwe recordstand. Beleggers zijn optimistisch sinds Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell eind vorige week. In zijn Jackson Hole-toespraak benadrukte Powell dat het besluit om waarschijnlijk nog dit jaar te gaan taperen, los staat van het moment waarop de rente voor het eerst zal worden verhoogd. "Het feit dat de Fed wil gaan taperen ondanks de [zeer besmettelijke] deltavariant van het coronavirus, suggereert dat de centraal bankiers er vertrouwen in hebben dat de economie op eigen benen kan staan", aldus marktstrateeg Peter Langas van Bessemer Trust. Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade wees verder op het ijzersterke cijferseizoen, dat langzaam richting het einde gaat. Dat het sentiment dinsdagmiddag terughoudend is, komt door de rode beurzen in Europa. Daar reageerden beleggers negatief op de hoge inflatie in de eurozone en uitspraken van één van de bestuursleden van de Europese Centrale Bank. De voorzitter van de Oostenrijkse centrale bank Robert Holzmann zei dinsdag dat wat hem betreft de maandelijkse opkopen via het PEPP vanaf het vierde kwartaal wel in een lager tempo kunnen worden gedaan. Ook vind Holzmann dat de centrale bank bij de aanstaande vergadering moet gaan bespreken hoe het de overgang kan maken van de noodsteun die het tijdens de coronacrisis heeft verstrekt via het PEPP naar monetaire steun via het standaard Asset Purchase Programme, aldus Bloomberg. Voor de Fed zullen ondertussen de komende Amerikaanse banenrapporten cruciaal worden. Vrijdag verschijnt het belangrijkste arbeidsmarktrapport. Dinsdag kunnen beleggers aan de slag met het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Conference Board. Volgens Langas wordt het interessant om te zien welke impact de zorg over de deltavariant heeft op het vertrouwen. Verder krijgen beleggers inzicht in de Amerikaanse huizenprijzen en de ontwikkelingen in de industrie rond Chicago. De euro/dollar noteerde vanmiddag 1,1837. Een vat WTI-olie werd bijna een procent goedkoper. Maandag steeg de olieprijs nog licht nadat duidelijk werd dat de zware orkaan Ida een spoor van verwoesting heeft achtergelaten aan de Amerikaanse Golfkust. Dat zou de economische groei in het huidige kwartaal met 0,2 procentpunt kunnen drukken, volgens econoom Joe Brusuelas van RSM U.S. Bedrijfsnieuws Zoom gaat dinsdag een ruim 14 procent lagere opening tegemoet. De aanbieder van online vergaderdiensten kwam maandag met cijfers over het tweede kwartaal. In de verslagperiode werd voor het eerst ruim een miljard dollar aan omzet behaald. De outlook voor het derde kwartaal bleef wel achter bij wat analisten voorspellen. Zakenblad Barron's publiceerde een interview met SEC-voorzitter Gary Gensler, waarin hij zei dat een verbod op het doorverkopen van orderstromen wordt bekeken. Als gevolg verloor het aandeel van broker Robinhood maar liefst 7 procent op maandag. Vanmiddag lijkt het aandeel zo'n 4 procent lager te gaan openen.



Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten, met nieuwe records voor de S&P 500 en Nasdaq. De S&P 500 steeg 0,4 procent tot 4.528,79 punten de Nasdaq won 0,9 procent bij een slot van 15.265,89 punten. De Dow Jones index eindigde 0,2 procent lager op 35.399,84 punten. Bron: ABM Financial News

