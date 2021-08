'ECB niet van de wijs door sterk oplopende inflatie'

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zal niet van koers veranderen tijdens de aanstaande vergadering in september, hoewel de inflatie in de eurozone momenteel veel hoger is dan de doelstelling van 2 procent. Dit stelde econoom Bert Colijn van ING dinsdag in een analyse.

Uit voorlopige cijfers bleek dat de consumentenprijzen in de muntunie in augustus met 3,0 procent zijn gestegen. In juli kwam de inflatie nog uit op 2,2 procent en in juni op 1,9 procent. Vooraf hadden geraadpleegde economen gerekend op een inflatieniveau van 2,7 procent in augustus.

De kerninflatie, die voor de ECB belangrijk is, kwam in augustus uit op 1,6 procent. Dat was in juli slechts 0,7 procent.

De forse toename was verwacht, aldus Colijn, maar de omvang ervan was groter dan de markt had voorzien. Toch laten de inflatiecijfers over de maand augustus volgens de econoom geen structureel hogere inflatie zien, dus de ECB zal de huidige stijging nog steeds als tijdelijk beschouwen.

"De prijsdruk neemt toe, maar deze dramatisch beweging overdrijft de onderliggende inflatieontwikkelingen", vindt Colijn.

Volgende week donderdag komt de ECB met een nieuw rentebesluit. Economen van UBS rekenen erop dat de ECB zal hinten dat er binnen het Pandemic Emergency Purchase Programme ook in het vierde kwartaal aanzienlijke opkopen zullen worden gedaan.

"Maar wellicht doen ze niet de toezegging dat de aankopen ook aanzienlijk boven het niveau van het eerste kwartaal zullen blijven", aldus econoom Reinhard Cluse van de Zwitserse bank.

Dat laatste zal mogelijk de voorkeur hebben van de voorzitter van de Oostenrijkse centrale bank Robert Holzmann. Die gaf dinsdag volgens Bloomberg aan dat hij graag ziet dat er in het vierde kwartaal in een lager tempo PEPP-opkopen worden gedaan.

Ook vind Holzmann dat de centrale bank bij de aanstaande vergadering moet gaan bespreken hoe het de overgang kan maken van de noodsteun die het tijdens de coronacrisis heeft verstrekt via het PEPP naar monetaire steun via het standaard Asset Purchase Programme, aldus Bloomberg.

De boodschap van de Oostenrijkse bankier valt niet goed op de Europese aandelenmarkten, die inmiddels in het rood noteren. De euro is iets verder opgelopen, naar 1,1837 dollar.