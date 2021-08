Beursblik: ING verhoogt koersdoel Sif Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Sif verhoogd van 15,60 naar 16,25 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de bank. In de eerste zes maanden van dit jaar behaalde Sif een EBITDA van 20,2 miljoen euro. Volgens analist Tijs Hollestelle is Sif "goed onderweg om de 40 miljoen euro EBITDA die wij verwachten te halen". De Roermondse funderingsspecialist zelf stelde zijn groeiraming voor dit jaar al bij van 7 tot 12 naar 12 tot 20 procent. Het belangrijkste vindt Hollestelle echter het orderboek voor de komende jaren. Als klanten hun plannen aanpassen of zelfs intrekken, dan moeten zij voortaan boetes betalen. En dat geeft veel meer zicht op de toekomst, waardoor de efficiency omhoog kan en de marges worden gesteund, aldus de analist. Daarbij blijven de groeivooruitzichten voor offshore wind "erg sterk", als ze al niet verbeterden in de voorbije maanden, nu de Amerikaanse markt progressie toont. Om die reden zegt Hollestelle het ook te begrijpen dat Sif wat meer tijd nodig heeft voor zijn strategische update, die nu voor maart volgend jaar gepland staat. "We menen dat Sif zijn Europese activiteiten prefereert boven een mogelijke uitbreiding in de VS of Azië", aldus de analist, die dat volkomen begrijpt. Europa biedt volgens de kenner nog voldoende mooie groeikansen op langere termijn. Het aandeel Sif noteerde dinsdag een procent hoger op 16,22 euro. Bron: ABM Financial News

