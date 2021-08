Europese beurzen zetten opmars voort

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag rond het middaguur licht hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 473,40 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van ruim een half procent op 15.978,08 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,2 procent op 6.699,01 punten. De Britse FTSE 100, maandag nog gesloten, noteerde 0,2 procent lager op 7.133,62 punten.

"De beurzen blijven stijgen, waarbij de mondiale aandelenmarkten op recordhoogtes noteren dankzij de dovish woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens het Jackson Hole-symposium op vrijdag", aldus analisten van Deutsche Bank. De bankanalisten wezen er wel op dat er een drukke periode aankomt met veel macro-economische cijfers na een ietwat rustige zomer.

"Alleen al in de komende maand zullen er meerdere verkiezingen plaatsvinden, onder meer in Duitsland en Canada, naast vergaderingen van centrale banken en discussies over de hoge schulden in de VS." Ook de coronacrisis blijft volgens de analisten een punt van zorg.

Deze week zal de aandacht uitgaan naar vrijdag, wanneer het Amerikaanse banenrapport geagendeerd staat, aldus Deutsche Bank. "Vooral in het licht van tapering en nadat Powell zei dat er duidelijk vooruitgang wordt geboekt in het realiseren van een maximale werkgelegenheid."

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade sluit een verdere stijging van de aandelenmarkten niet uit. "We zitten nog steeds in de eerste fase van economische groei", aldus de marktanalist. "Daarnaast blijven de rentes laag, terwijl de bedrijfsresultaten een goede basis zullen zijn voor hogere koersen in 2022."

Het muntpaar euro/dollar koerste vanochtend op een niveau van 1,1823. De olieprijzen maakten een pas op de plaats.

Beleggers hebben vanmiddag onder meer oog voor de Case Shiller huizenprijzenindex in de VS en het Amerikaanse consumentenvertrouwen in augustus.

De consumentenprijzen in de eurozone zijn in augustus sterker dan verwacht gestegen. De inflatie bedroeg in augustus 3,0 procent, zo bleek uit voorlopige cijfers. In juli was dit 2,2 procent en in juni 1,9 procent. Economen hadden voor augustus gerekend op een inflatie van 2,7 procent. Volgens Deutsche Bank stijgen de consumentenprijzen in het hoogste tempo sinds december 2011, de maand nadat Mario Draghi voorzitter werd van de Europese Centrale Bank.

Bedrijfsnieuws

CEO Michael O'Leary van Ryanair verwacht een zeer sterk herstel in de komende maanden. Dit zei de topman dinsdag in een gesprek met persbureau Reuters. De ticketprijzen zullen wel lager zijn dan in de periode voorafgaand aan de coronacrisis, zo waarschuwde O'Leary. Het aandeel Ryanair daalde desondanks 1,9 procent.

ING heeft dinsdag het advies voor Philips verhoogd van Houden naar Kopen, maar het koersdoel ging wel omlaag van 50,00 naar 45,00 euro. Volgens de bank is Philips te hard afgestraft na de terugroepacties in de Verenigde Staten. Het aandeel Philips steeg in Amsterdam met 2,2 procent.

Prosus heeft een akkoord bereikt over de overname van het in 2000 opgerichte BillDesk voor 4,7 miljard dollar. Jefferies sprak van een goede deal. Het aandeel won ruim 5 procent.

Koploper in Frankfurt was Delivery Hero met een koerswinst van 2,5 procent. In Parijs ging EssilorLuxottica 1,8 procent in het groen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,2 procent in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten, met nieuwe records voor de S&P 500 en Nasdaq. De S&P 500 steeg 0,4 procent tot 4.528,79 punten de Nasdaq won 0,9 procent bij een slot van 15.265,89 punten. De Dow Jones index eindigde 0,2 procent lager op 35.399,84 punten.