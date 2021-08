Beursblik: vertrek CEO Galapagos geen verrassing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Het aangekondigde vertrek van de CEO van Galapagos, Onno van de Stolpe, zal voor velen niet als een verrassing komen. Dit schreef Peter Welford, analist van Jefferies, dinsdag in een analyse. Welford wees daarbij op de verschillende tegenvallers die Galapagos in de afgelopen jaren moest slikken, de forse daling van de aandelenkoers en het feit dat een aantal taken al was overgedragen aan operationeel directeur Bart Filius. Volgens de analist van Jefferies zal het vinden van een nieuwe topman voor Galapagos tijd vergen. Dit kan het sluiten van de broodnodige licentiedeals op korte termijn beperken, waarschuwt Welford. De analist is van mening dat het belangrijkste voor Galapagos blijft om het vertrouwen in de herziene pijplijn terug te winnen. Jefferies heeft een Houden advies op het aandeel Galapagos en een koersdoel van 56,00 euro. Het aandeel steeg dinsdag 5,5 procent naar 49,50 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.