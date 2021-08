Valuta: euro omhoog na inflatiedata Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag aan het eind van de ochtend 0,3 procent hoger ten opzichte van de dollar, op 1,1830, na het verschijnen van inflatiecijfers uit de eurozone. Uit voorlopige cijfers bleek dat de consumentenprijzen in de muntunie in augustus met 3,0 procent zijn gestegen. In juli kwam de inflatie nog uit op 2,2 procent en in juni op 1,9 procent. Vooraf hadden geraadpleegde economen gerekend op een inflatieniveau van 2,7 procent in augustus. De kerninflatie, die voor de Europese Centrale Bank belangrijk is, kwam in augustus uit op 1,6 procent. Dat was in juli slechts 0,7 procent. Dat de euro zou stijgen op de inflatiedata, was volgens Commerzbank ook verwacht, zeker als de data boven de verwachting uit zouden komen. Voor het verruimende beleid van de ECB maakt de forse toename van de inflatie weinig verschil, want de centraal bankiers rekenen erop dat de inflatoire druk tegen het eind van het jaar afneemt. Het monetaire beleid zal nog lang accommoderend blijven, aldus valuta-analist Antje Praefcke van Commerzbank. Op langere termijn zal de euro zich boven de 1,18 dollar moeten handhaven om meer kopers aan te trekken en tot 1,19 of 1,20 dollar te stijgen, volgens UniCredit. De dollar staat sinds de milde Jackson Hole-toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell onder druk. Belangrijkste agendapunt deze week zijn de Amerikaanse banenrapporten, waarna de aandacht zal verschuiven naar het rentebesluit van de ECB, eind volgende week. Bron: ABM Financial News

