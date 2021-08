Prosus schittert op hoger Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend hoger. Kort na elf uur won de AEX 0,3 procent op 791,11 punten.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING echoën de geruststellende woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell van afgelopen vrijdag nog na op de beurzen. Hij wees daarbij op de nieuwe records voor de S&P 500 en Nasdaq op maandag. Ook de AEX koerst momenteel op recordniveau.

"Tegenvallende cijfers op maandag over de verkopen van woningen en een sterker dan verwachte daling van de Dallas Fed Manufacturing-index kunnen de pret niet drukken", aldus Wiersma.

"Beleggers blijven optimistisch over de prestaties op de beurzen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Naast de 'dovish' toon van Powell, spelen "uitstekende" bedrijfscijfers de beurzen in de kaart.

Aslam sluit een verdere stijging van de aandelenmarkten niet uit. "We zitten nog steeds in de eerste fase van economische groei", aldus de marktanalist. "Daarnaast blijven de rentes laag, terwijl de bedrijfsresultaten een goede basis zullen zijn voor hogere koersen in 2022."

Het muntpaar euro/dollar koerste vanochtend op een niveau van 1,1828. De olieprijzen daalden met 0,8 procent.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de Case Shiller huizenprijzenindex in de VS en het Amerikaanse consumentenvertrouwen in augustus.

De consumentenprijzen in de eurozone zijn in augustus sterker dan verwacht gestegen. De inflatie bedroeg in augustus 3,0 procent, zo bleek uit voorlopige cijfers. In juli was dit 2,2 procent en in juni 1,9 procent. Economen hadden voor augustus gerekend op een inflatie van 2,7 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met 4,4 procent koerswinst na de aankondiging van de overname van de Indiase betaalspecialist Billdesk. Jefferies sprak van een goede overnamedeal, die evenwel vermoedelijk weinig zal bijdragen aan de beurswaarde van de investeerder. ING verlaagde het koersdoel voor Prosus van 120 naar 110 euro, maar herhaalde de koopaanbeveling voor de internetinvesteerder.

Philips steeg met 2,2 procent, na een koopadvies van ING. Volgens analisten van de bank is het aandeel te hard afgestraft na terugroepacties van beademingsapparatuur. Adyen leverde juist 1,2 procent in.

In de AMX won Galapagos 5,2 procent. Topman Onno van de Stolpe van Galapagos gaat met pensioen, maar blijft wel aan tot een opvolger is gevonden. Van de Stolpe stond aan de wieg van het biotechbedrijf in 1999. De afgelopen jaren explodeerde de koers, maar nu staat de koers weer op hetzelfde niveau als in 2016 na vooral tegenvallers bij de introductie van reuma medicijn filgotonib. PostNL en Eurocommercial Properties verloren ruim een procent.

In de AScX won BAM 3,5 procent. Accsys daalde 1,8 procent.

Het lokaal genoteerde NX Filtration steeg 9,1 procent na cijfers. Door de kosten voor de recente beursgang leed NX wel een stevig verlies.