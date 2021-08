CEO Ryanair ziet zeer sterk herstel - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CEO Michael O'Leary van Ryanair verwacht een zeer sterk herstel in de komende maanden. Dit zei de topman dinsdag in een gesprek met persbureau Reuters. O'Leary verwacht de doelstelling van 10,5 miljoen passagiers in augustus te overtreffen en de topman voorziet dat deze aantallen ook in de maanden september, oktober en november zullen aanhouden. De ticketprijzen zullen wel lager zijn dan in de periode voorafgaand aan de coronacrisis, zo waarschuwde O'Leary. "Als de coronacrisis niet verergert, dan is er een zeer sterk herstel ophanden", aldus O'Leary. Bron: ABM Financial News

