Beursblik: ING zet Philips op kooplijst

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het advies voor Philips verhoogd van Houden naar Kopen, maar het koersdoel ging wel omlaag van 50,00 naar 45,00 euro. Dit bleek uit een sectorrapport van de bank. De sterke prestaties van Philips in de eerste helft van dit jaar werden overschaduwd door de terugroepacties van beademingsapparatuur. De omvang van de rechtszaken die hierop volgen, zorgt voor onzekerheid, maar gezien het beperkte aantal gevallen en de beperkte negatieve impact op de gezondheid, is ING van mening dat er in het licht van de correctie van het aandeel Philips genoeg tegenslag is ingeprijsd. De bank zag de beurswaarde van Philips met maar liefst 10 miljard euro dalen na de terugroepacties. "Gezien de overige activiteiten beter dan verwacht presteren, zetten we Philips op de kooplijst", aldus analisten Marc Hesselink en Marc Zwartsenburg. ING houdt in zijn model rekening met 5 miljard euro om de zaak met de beademingsapparatuur af te wikkelen en kwamen zodoende tot het nieuwe koersdoel van 45,00 euro. Het aandeel Philips nsteeg dinsdagochtend met 2,3 procent tot 39,08 euro. Bron: ABM Financial News

