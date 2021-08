Beursblik: ING verhoogt koersdoel Signify Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor Signify verhoogd van 60,00 naar 65,00 euro bij een ongewijzigd koopadvies. Volgens analisten van ING kwam Signify met cijfers over het tweede kwartaal die nipt onder de verwachtingen van de bank uitvielen. Desondanks kregen de analisten er wel meer vertrouwen in dat de eindmarkten zullen verbeteren vanaf de tweede helft van dit jaar. "De prestaties waren goed, maar het beste moet nog komen", aldus analisten Marc Hesselink en Marc Zwartsenburg in een rapport. "Daarnaast zien we structureel hogere investeringen in pogingen om energie-efficiënte lichtoplossingen te bieden", aldus de marktvorsers. ING verhoogde de omzetramingen voor de periode 2021-2023 met circa 1 procent, terwijl de ramingen voor de aangepaste EBITDA en de vrije kasstroom met gemiddeld 2 tot 3 procent opwaarts werden bijgesteld. Het aandeel Signify koerste dinsdagochtend met 0,9 procent hoger op 48,66 euro. Bron: ABM Financial News

